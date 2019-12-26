Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему прием аспирина во время гриппа может привести летальному исходу

Температура

"Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, вызванная другим вирусом", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Скорость "летучести" вируса

Деньги - рассадник инфекции

При гриппе нужно принимать аспирин

"При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние – синдром Рея".

Грипп лечится антибиотиками

Прививка не дает гарантию 100%