Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему прием аспирина во время гриппа может привести летальному исходу
Сегодня, 26 декабря, Роспотребнадзор опубликовал памятку о главных мифах о гриппе и необходимости вакцинации. Может ли быть грипп без высокой температуры? Погибает ли вирус на морозе? Почему от аспирина можно умереть? На эти и другие вопросы отвечают специалисты.
Температура
"Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, вызванная другим вирусом", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Скорость "летучести" вирусаЕще недавно можно было встретить утверждение, что грипп распространяется со скорость 180 Км/ч. Однако эксперименты этого не подтвердили.
Деньги - рассадник инфекцииБумажные деньги считаются одним из главных переносчиков вируса гриппа. Поэтому расплатившись деньгами, или сняв купюры в банкомате, обязательно вымойте руки с мылом.
При гриппе нужно принимать аспиринЭто самый опасный миф. Особенно аспирин опасен для детей.
"При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние – синдром Рея".
Грипп лечится антибиотикамиЕще одно заблуждение. Грипп - это вирус, а антибиотики эффективны только против бактерий. Антибактериальные препараты назначаются врачом только в том случае, если произошло присоединение вторичной бактериальной инфекции.
Прививка не дает гарантию 100%Это правда. Тем не менее, прививки являются по-прежнему самым эффективный средством, так как дают гарантию 80-90%.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему контрастный душ полезно принимать зимой.
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