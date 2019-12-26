  1. | | Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему прием аспирина во время гриппа может привести летальному исходу

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему прием аспирина во время гриппа может привести летальному исходу

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему прием аспирина во время гриппа может привести летальному исходу

Сегодня, 26 декабря, Роспотребнадзор опубликовал памятку о главных мифах о гриппе и необходимости вакцинации. Может ли быть грипп без высокой температуры? Погибает ли вирус на морозе? Почему от аспирина можно умереть? На эти и другие вопросы отвечают специалисты.

Температура

"Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 39,0°С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, вызванная другим вирусом", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Скорость "летучести" вируса

Еще недавно можно было встретить утверждение, что грипп распространяется со скорость 180 Км/ч. Однако эксперименты этого не подтвердили.

Деньги - рассадник инфекции

Бумажные деньги считаются одним из главных переносчиков вируса гриппа. Поэтому расплатившись деньгами, или сняв купюры в банкомате, обязательно вымойте руки с мылом.

При гриппе нужно принимать аспирин

Это самый опасный миф. Особенно аспирин опасен для детей.

"При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состояние – синдром Рея".

Грипп лечится антибиотиками

Еще одно заблуждение. Грипп - это вирус, а антибиотики эффективны только против бактерий. Антибактериальные препараты назначаются врачом только в том случае, если  произошло присоединение вторичной бактериальной инфекции.

Прививка не дает гарантию 100%

Это правда. Тем не менее, прививки являются по-прежнему самым эффективный средством, так как дают гарантию 80-90%.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему контрастный душ полезно принимать зимой.
Теги : грипп

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