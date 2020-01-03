В Китае почти 50 человек заболели неизвестной пневмонией
В Китае до 44 человек выросло число госпитализированных пациентов, заболевших пневмонией неизвестной формы. Об этом в пятницу, 3 января, сообщили в комитете по делам здравоохранения китайского города Ухань.
Все заболевшие содержатся в изолированных условиях, чтобы не допустить новой волны заражения. При этом состояние 11 из них медики оценивают как тяжелое, передает агентство ТАСС.
Ситуацию с неизвестной формой пневмонии взяли на особый контроль. Так, порядка 120 человек, контактировавших с больными, также находятся под особым наблюдением врачей. Известно, что часть заболевших – это сотрудники рынка свежих морепродуктов.
Специалистам пока не удалось установить возбудитель и причины неизвестной формы пневмонии, но это точно не птичий либо обычный грипп, аденовирус и другие известные респираторные заболевания.
В середине декабря наш портал «Медикфорум» писал, что Ростовскую область накрыло пневмонией. Так, только в Таганроге резко выросло число госпитализированных с этим заболеванием.
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