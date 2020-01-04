Эти 5 действий сделают ваш кишечный микробиом здоровым
Обычно люди задумываются о своем здоровье после празднования Нового года. Но мало кто берет в расчет "благополучие" бактерий, которые живут в кишечнике (микробиоме). А зря - они жизненно важны для здоровья человека. Эти 5 действий оздоровят ваш кишечный микробиом.
Ешьте фрукты и овощиИменно клетчатку бактерии в нашем кишечнике могут с готовностью использовать для питания и размножения. Разнообразие фруктов и овощей в рационе - отличный способ накормить некоторые из самых полезных для здоровья бактерий в нашем кишечнике.
Потребляйте устойчивый крахмалИсточники устойчивого крахмала включают картофель и бобовые (в отличии от белого хлеба и макарон). Все источники крахмала также могут стать более устойчивыми после приготовления, а затем охлаждения в холодильнике.
ЭксперементируйтеНе все кишечные микробиомы одинаковы. Некоторые волокна и микробиомы будут смешиваться лучше, чем другие. Это означает, что вам нужно провести некоторые эксперименты, чтобы увидеть, какие волокна заставят ваш кишечник чувствовать себя лучше. Вы можете сделать с различными источниками волокон, таких как цельные зерна, бобовые или крестоцветные овощи (брокколи и другие виды капусты). Дайте вашему микробиому пару недель, чтобы приспособиться к каждому источнику волокна, чтобы увидеть, как он реагирует.
Упражнения для вас и ваших микробов
"Регулярная физическая активность полезна не только для вашего сердца, но и для вашего желудка. Недавние исследования показали, что часть лактата, вырабатываемого во время упражнений, может воздействовать на определенные кишечные бактерии - хотя ученые еще не знают, как и почему. Вы можете ежедневно ходить пешком или заниматься любимым спортом, чтобы помочь своему сердцу, уму и кишечнику", - пишет издание Medical Xpress.
Добавьте пробиотические продукты в свой рационЧто такое пробиотические продукты? Это продукты, которые содержат микроорганизмы, которые полезны для здоровья. Существует несколько различных видов полезных бактерий которые есть в йогурте и других ферментированных продуктах - квашеной капусте или кимчи.
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