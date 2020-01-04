Сидеть нога на ногу: чем это опасно для здоровья?

Многие люди сидят, запрокинув ногу на ногу. Но это положение может сулить массой неприятностей для здоровья. Чем именно, рассказываем в нашем материале.

Тромбы и проблемы с нервной системой





Из-за затрудненного кровообращения может быть вызвано образование тромбов. Наиболее вероятен этот исход для тех, кто страдает от проблем с сосудами. Также можно повредить нервы, которые контролируют работу ног. Частое сидеть нога на ногу опасно тем, что можно повредить малоберцовый нерв.





Повышение артериального давления





Закинув нога на ногу, можно повысить давление. А уже спустя несколько минут после сидения в такой позе и отказа от нее вернуть показатель в норму. При гипертонии и сердечных проблемах лучше отказаться от подобного положения навсегда.





Нарушения кровотока





Нельзя сидеть нога на ногу, так как могут быть такие опасности, как искривление позвоночника и нарушения кровоснабжения. Особенно это проявляется в области паха. Застой крови увеличивает риск воспалений в половых органах, а в запущенном состоянии способен вызвать нарушения половой функции, импотенцию или бесплодие.





Вред для позвоночника





Сидячий образ жизни в целом вредит позвоночнику. Но при том, что вы сидите нога на ногу, риски увеличиваются в стократ. Так меняется ось тела, нагрузка распределяется иначе, происходят изменения положения тазовых костей, позвонки отклоняются от оси. Как итог — сколиоз, боли в спине, грыжа межпозвоночных дисков.





Опасность для беременных





Женщинам в положении не стоит сидеть нога на ногу, так как это увеличивает риск развития проблем с венами. Они пережимаются в нижних конечностях, возникают отеки и застой крови в ногах. Также такое положение ухудшает кровообращение в органах малого таза, повышает риск внутриутробной гипоксии, увеличивается вероятность аномалий в развитии ребенка, увеличивает риск преждевременных родов.