Сидеть нога на ногу: чем это опасно для здоровья?

Нога на ногу

Многие люди сидят, запрокинув ногу на ногу. Но это положение может сулить массой неприятностей для здоровья. Чем именно, рассказываем в нашем материале.

Тромбы и проблемы с нервной системой


Из-за затрудненного кровообращения может быть вызвано образование тромбов. Наиболее вероятен этот исход для тех, кто страдает от проблем с сосудами. Также можно повредить нервы, которые контролируют работу ног. Частое сидеть нога на ногу опасно тем, что можно повредить малоберцовый нерв.

Нога на ногу

Повышение артериального давления


Закинув нога на ногу, можно повысить давление. А уже спустя несколько минут после сидения в такой позе и отказа от нее вернуть показатель в норму. При гипертонии и сердечных проблемах лучше отказаться от подобного положения навсегда.

Нарушения кровотока


Нога на ногу

Нельзя сидеть нога на ногу, так как могут быть такие опасности, как искривление позвоночника и нарушения кровоснабжения. Особенно это проявляется в области паха. Застой крови увеличивает риск воспалений в половых органах, а в запущенном состоянии способен вызвать нарушения половой функции, импотенцию или бесплодие.

Вред для позвоночника


Сидячий образ жизни в целом вредит позвоночнику. Но при том, что вы сидите нога на ногу, риски увеличиваются в стократ. Так меняется ось тела, нагрузка распределяется иначе, происходят изменения положения тазовых костей, позвонки отклоняются от оси. Как итог — сколиоз, боли в спине, грыжа межпозвоночных дисков.

Нога на ногу

Опасность для беременных


Женщинам в положении не стоит сидеть нога на ногу, так как это увеличивает риск развития проблем с венами. Они пережимаются в нижних конечностях, возникают отеки и застой крови в ногах. Также такое положение ухудшает кровообращение в органах малого таза, повышает риск внутриутробной гипоксии, увеличивается вероятность аномалий в развитии ребенка, увеличивает риск преждевременных родов.

Нога на ногу
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