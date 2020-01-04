Потребление кофе не влияет на чувствительность к инсулину
Согласно данным исследования, опубликованного 31 декабря в Американском журнале клинического питания, потребление четырех чашек кофе в день не влияет на чувствительность к инсулину.
Деррик Джонстон Альперет (Derrick Johnston Alperet) из Национального университета Сингапура и его коллеги провели 24-недельное исследование с участием 126 взрослых, не чувствительных к инсулину, в возрасте от 35 до 69 лет. Участникам было случайным образом назначено получать либо четыре чашки растворимого обычного кофе, либо четыре чашки напитка плацебо в день (62 и 64 в каждой группе соответственно). Количество глюкозы, метаболизируемой на килограмм массы тела в минуту (M bw), измерялось как первичный результат.
Результаты исследованияИсследователи не наблюдали значительного изменения чувствительности к инсулину в зависимости от потребления кофе по сравнению с плацебо (среднее процентное различие в M bw , 4,0%; доверительный интервал 95% [CI], от -8,3 до 18,0%; P = 0,53).
Кроме того, не было никаких различий между группами в течение 24 недель вмешательства в уровне глюкозы в плазме натощак или в биологических медиаторах резистентности к инсулину, таких как плазменный адипонектин. По сравнению с участниками в группе, принимавшей плацебо, пациенты в группе, получавшей кофе, испытали потерю жировой массы (-3,7%; 95% ДИ, от -6,3 до -1,1%; P = 0,006) и снижение концентрации креатинина в моче (-21,2% 95% ДИ от -31,4 до -9,5%; P = 0,001).
«Потребление кофе было связано с небольшой потерей массы жира в организме по сравнению с напитком плацебо, но это потенциальное влияние на ожирение требует подтверждения в дополнительных испытаниях», - пишут авторы.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, насколько на самом деле полезен кофе.
Оставить комментарий