Ресвератрол, содержащийся в красном вине, показал эффективность против гипертонии
Красное вино содержит ресвератрол, природное соединение, понижающее кровяное давление. Исследователи из Великобритании сообщают, что это соединение может служить новым средством лечения гипертонии.
Ресвератрол образуется в кожуре винограда. Сторонники говорят, что это вещество может предотвратить рак, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и многие другие расстройства. Ученые изучили ресвератрол, но не смогли выявить механизм, благодаря которому соединение оказывает благотворное влияние на здоровье.
Новое исследованиеКоманда из Королевского колледжа в Лондоне более внимательно изучила ресвератрол. Они обнаружили механизм, ответственный за эффект, снижающий кровяное давление. В статье, опубликованной в медицинском журнале Circulation, исследователи сообщили, что ресвератрол взаимодействует с белком PKG1a. Обнаруженный в стенке кровеносных сосудов, PKG1a контролировал жесткость прохода, а ресвератрол добавляет кислород к PKG1a. Окисленный белок запускает кровеносные сосуды, чтобы расслабиться и расшириться. Когда крови стало легче проходить через расширенный кровеносный сосуд, сила, приложенная к стенкам, уменьшилась, что привело к снижению кровяного давления.
Исследование вступило в противоречие с современным пониманием ресвератрола. Большинство экспертов полагали, что химическое соединение является антиоксидантом, молекулой, которая предотвращает окисление клеток. Но ученые доказали, что ресвератрол ведет себя в противоположной манере. Вместо того, чтобы поглощать активные формы кислорода, это соединение позволяло кислороду в крови вызывать окисление PKGA1a в стенках кровеносных сосудов. Способность ресвератрола к окислению предложила альтернативный подход для улучшения высокого кровяного давления.
Тем не менее, ученые подчеркивают важность здорового образа жизни.
«Несмотря на то, что вы можете купить добавки ресвератрола, лучший способ контролировать артериальное давление - это здоровый образ жизни, сбалансированное питание и прием лекарств, прописанных вашим врачом», - цитирует исследователей dailymail
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