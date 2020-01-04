3 травы, которые помогут справиться с бессонницей
Бессонница является одной из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. Одно исследование показало, что от 30 до 35% опрошенных хотя бы раз в жизни страдали хронической бессонницей. Травы для лечения расстройств сна не работают идеально, но они имеют меньше побочных эффектов и стоят недорого. Если проблемы со сном не приобрели хроническую форму, когда требуется медикаментозная терапия или психотерапия, попробуйте эти 3 травы, которые успокоят вас перед сном.
- Хмель является одним из старейших травяные лечения бессонницы. Есть причины, по которым некоторые люди пьют пиво перед сном: либо выпить чашку чая из хмеля, либо безалкогольное пиво. Люди, которые получают хмель в виде "почти пива", как правило, имеют лучшие результаты. Хмель также полезен для облегчения ночных приливов при менопаузе.
- Пассифлора является одной из предпочтительных трав для снятия тревожности перед сном. Это трава, которая поможет вам чувствовать себя лучше и спокойнее.
- Валериана - самое популярное растительное успокоительное, которое использовалось для лечения бессонницы, по крайней мере, со времен римского императора Валериана, и, вероятно, задолго до этого. Если вам не нравится запах чая или настойки, вы можете принимать растение в виде таблеток или капсул. Исследования показывают, что валериана повышает стимуляцию гормона роста во время сна у профессиональных спортсменов. Она работает сам по себе или с другими методами лечения для уменьшения тревоги.
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