Вздутие живота: 5 признаков того, что оно может быть чем-то серьезным и опасным
Существует различие между раздутым животом от переедания или какой-то пищи и вздутием, вызванным более серьезными и опасными медицинскими условиями. Пять признаков могут означать, что вздутие живота способно оказаться чем-то опасным и требующим обследования у врача.
Многие люди связывают свое вздутие живота с употреблением некоторых продуктов – например, брокколи, бобов или фруктов и овощей, съеденных в большом количестве. Специалисты Клиники Майо подтверждают: особенности питания действительно являются частой причиной, вызывающей вздутие живота. Помимо этого, к вздутию приводят стресс или беспокойство, целиакия или синдром раздраженного кишечника (СРК).
Однако некоторые признаки могут указывать на то, что возникающее вздутие является следствием отнюдь не рациона, а более серьезных патологических процессов – в частности, воспаления или рака в органах ЖКТ или репродуктивной системы.
Потеря веса. Если человек наряду с вздутием живота испытывает потерю веса, не связанную с изменениями рациона питания или образа жизни, это вполне может оказаться знаком опасного заболевания. С таким синдромом следует обязательно обратиться к врачу.
Изменения в привычках, связанных с посещением туалета. В тех случаях, когда помимо вздутия у человека наблюдаются постоянная диарея или потребность чаще опорожняться, а также кровь в стуле, это является признаком, требующим медицинского обследования.
Усталость. Постоянное чувство усталости в сочетании с вздутием живота может быть связано со многими нарушениями, но игнорировать его в любом случае не стоит.
Изменения аппетита. Ощущение сытости, возникающее после небольшого количества пищи, а также изменение аппетита (как правило, его понижение или даже отсутствие) – это серьезный повод записаться на прием к врачу.
Боль. Если возникшее вздутие живота не проходит в течение длительного времени и к тому же причиняет боль, нужно проконсультироваться об этом с врачом. Особенно важно сделать это, если боль сильная, возникает внезапно и неожиданно, а также сосредоточена в определенной области, о чем рассказал журнал Express.
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