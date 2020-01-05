Перезагрузка мозга при помощи псилосцибина: ученые хотят использовать грибы для лечения депрессии
Некоторые исследования показали, что псилоцибин может помочь устранить наихудшие случаи резистентности к лечению депрессии классическими антидепресантами. Ученые не знают точно, как грибы могут бороться с депрессией, но это верно и для других препаратов.
Сегодня существует большая потребность в новых вариантах лечения депрессии, так как большое количество людей не получают облегчения от обычных лекарств.
Галлюциногенные грибы когда-нибудь станут средством от депрессии?
"Подобно кетамину, легкому галлюциногену, который помогает людям, страдающим депрессией, псилоцибин может обеспечить своего рода перезагрузку мозга. Он стимулирует рецептор для одной формы серотонина, как и стандартные антидепрессанты. Псилоцибин, однако, может быть эффективным в однократной дозе", - пишет издание Psychology Today.
В Джонс Хопкинс в Балтиморе исследователи сообщили о хороших результатах у пациентов с терминальным раком, которые часто испытывают сильную тревогу и депрессию. Команда Джона Хопкинса надеется, что псилоцибин станет препаратом Списка IV, в категорию которого входят снотворное (Сейчас он входит в список I).
Псилоцибин не вызывает зависимости: в экспериментах, где крысам дают псилоцибин, когда они нажимают на рычаг, они не продолжают настаивать так, как это делают в случае кокаина, алкоголя или героина.
Компания Compass Pathways получила "зеленый свет" от "Управления по контролю за продуктами и лекарствами США", чтобы проверить псилоцибин на резистентность к лечению депрессии в крупнейшем клиническом испытании.
Ученые надеются, что лекарства на основе псилоцибина могут помочь людям, которые находятся в тяжелой депрессии, и которым не помогают антидепресанты.
Ранее на Медикфорум мы писали о преимуществе грибов для здоровья.
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