Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья блюда в ресторане
Новогодние каникулы - это время не только домашних застолий, но и походов в рестораны. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что стоит быть осторожным с выбором места и блюд, а также дают советы как вернуть деньги за "отравленный" ужин.
"Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень. Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Что делать в случае симптомов отравления?Специалисты Роспотребнадзора советует срочно обратится к врачу, как только вы почувствовали недомогание после приема пищи в месте общественного питания. Во-первых, это необходимо для здоровья, чтобы как можно скорее получить квалифицированную помощь и избежать серьезных осложнений. Во-вторых, чтобы можно было установить причинно-следственную связь, получив медицинское заключение.
Обязательно сохраняйте чек, или предъявите банковскую выписку об оплате счета в ресторане. Далее направьте претензию на адрес владельцев заведения, приложит чек и медицинское заключение.
"Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд. В суде, помимо названных выше требований, Вы вправе потребовать компенсации морального вреда, а также «потребительского штрафа» (при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя".
Ранее на Медикфорум мы писали о низкокалорийный продуктах, которые не помогут похудеть.
Оставить комментарий