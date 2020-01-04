Express: боль в ухе может быть сигналом о развитии рака

«В случаях рака важно распознавать предупреждающие знаки, поскольку чем раньше вы вмешиваетесь, тем больше оказывается у вас шансов на выздоровление. Одним из таких знаков, который можно спутать с менее серьезным состоянием, является боль в ухе», - приводится в Express мнение специалистов.

изменение голоса, например, он становится хриплым;

боль, возникающая при глотании или трудности с глотанием;

ощущение кома в горле;

длительный кашель;

затрудненное дыхание (в тяжелых случаях).