Express: боль в ухе может быть сигналом о развитии рака

боль в ухе

Постоянная боль в ухе может сигнализировать о развитии рака горла, при котором опухоль поражает гортань, часть горла на входе в дыхательные пути. Об этом пишет журнал Express.

Иногда рак начинается в одной части тела, а затем распространяется в другие области, вызывая дискомфортные или болезненные ощущения. Таким образом боль в ухе, которая держится продолжительное время, может указывать на рак с очагом в горле.

«В случаях рака важно распознавать предупреждающие знаки, поскольку чем раньше вы вмешиваетесь, тем больше оказывается у вас шансов на выздоровление. Одним из таких знаков, который можно спутать с менее серьезным состоянием, является боль в ухе», - приводится в Express мнение специалистов.

По их словам, рак горла чаще встречается у людей старше 60 лет. В дополнение к боли в ухе о развитии опасного заболевания могут говорить другие симптомы:
  • изменение голоса, например, он становится хриплым;
  • боль, возникающая при глотании или трудности с глотанием;
  • ощущение кома в горле;
  • длительный кашель;
  • затрудненное дыхание (в тяжелых случаях).
Некоторые люди в случае рака горла могут также столкнуться с появлением неприятного запаха изо рта, одышки, хрипящего шума при дыхании, а также с необъяснимой потерей веса или сильной усталостью.

Следует обязательно посетить врача, если какие-либо из основных симптомов проявляются в течение более трех недель, предупредили эксперты издания.

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