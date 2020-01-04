Express: боль в ухе может быть сигналом о развитии рака
Постоянная боль в ухе может сигнализировать о развитии рака горла, при котором опухоль поражает гортань, часть горла на входе в дыхательные пути. Об этом пишет журнал Express.
Иногда рак начинается в одной части тела, а затем распространяется в другие области, вызывая дискомфортные или болезненные ощущения. Таким образом боль в ухе, которая держится продолжительное время, может указывать на рак с очагом в горле.
«В случаях рака важно распознавать предупреждающие знаки, поскольку чем раньше вы вмешиваетесь, тем больше оказывается у вас шансов на выздоровление. Одним из таких знаков, который можно спутать с менее серьезным состоянием, является боль в ухе», - приводится в Express мнение специалистов.
По их словам, рак горла чаще встречается у людей старше 60 лет. В дополнение к боли в ухе о развитии опасного заболевания могут говорить другие симптомы:
- изменение голоса, например, он становится хриплым;
- боль, возникающая при глотании или трудности с глотанием;
- ощущение кома в горле;
- длительный кашель;
- затрудненное дыхание (в тяжелых случаях).
Следует обязательно посетить врача, если какие-либо из основных симптомов проявляются в течение более трех недель, предупредили эксперты издания.
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