5 признаков начинающейся депрессии

«Почти все симптомы депрессии сами по себе испытывают каждый в тот или иной момент», - объясняет Дженнифер Пейн, доктор медицинских наук, директор Центра расстройств настроения у женщин в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

Вы едите больше или меньше, чем обычно

Вы стали спать слишком много или слишком мало

Вам сложно сосредоточиться

«Мысли о грусти и пустоте могут погрузить вас в туман, который влияет на вашу работу, память и навыки принятия решений», - говорит Пейн.

Вам перестали нравится вещи, которые когда-то делали вас счастливыми

Вам не дают покоя мысли о смерти

«Поскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии», - объясняет психиатр.