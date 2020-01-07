5 признаков начинающейся депрессии
Психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн рассказывает, как определить, что обычная хандра начинает перерастать в депрессию.
«Почти все симптомы депрессии сами по себе испытывают каждый в тот или иной момент», - объясняет Дженнифер Пейн, доктор медицинских наук, директор Центра расстройств настроения у женщин в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.
Поэтому важный критерий - продолжительность. Если эти симптомы длятся более двух недель - пора к врачу.
Вы едите больше или меньше, чем обычноСочетание эмоций, которые, как правило, сопровождают депрессию - грусть, пессимизм в отношении будущего, а также низкая самооценка, могут заставить вас попытаться успокоить свои чувства при помощи еды. Любо напротив, вы можете потерять к еде всякий интерес.
Вы стали спать слишком много или слишком малоДлительный сон может стать "убежищем" для психики. Прерывистый сон или бессонница - другая крайность. Вы слишком озабочены размышлениями, чтобы успокоиться и поспать семь-восемь часов в сутки, которые нужны большинству взрослых. Опасность еще и в том, что изменения сна могут быть не только предупреждать о болезни, но и усугубляют ее.
Вам сложно сосредоточитьсяЧувствуете, что ваш разум напоминает не сфокусированную фотографию?
«Мысли о грусти и пустоте могут погрузить вас в туман, который влияет на вашу работу, память и навыки принятия решений», - говорит Пейн.
Вам перестали нравится вещи, которые когда-то делали вас счастливымиДепрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость. Это, в конечно итоге, заставляет вас изолировать себя от окружающего мира.
Вам не дают покоя мысли о смерти
«Поскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии», - объясняет психиатр.
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