Контролируйте гипертонию с помощью этих 5 продуктов
Гипертония - это один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы страдаете гипертонической болезнью, то важен не только прием лекарств, но и поддерживающая диета, в частности употребление углеводов с низким гликемическим индексом (ГИ).
Продукты с низким гликемическим индексом, добавляемые в ваш рационИздание Food.News подготовило список лучших продуктов для гипертоников.
1. ФасольУ фасоли ГИ 24 - в ней много клетчатки и белка. Они также предлагают калий и с низким содержанием жира.
2. НутНут имеет ГИ 28. Он также содержат большое количество белка и клетчатки, и такие капитальные вещества как кальций, калий и витамин B9 (фолиевая кислота). Нут может быть заменой картофеля или белого риса, которые оба имеют высокие показатели ГИ. Нут также легко превращается в хумус - популярное ближневосточное блюдо.
3. ЧечевицаС показателем ГИ 32 чечевица является отличным дополнением к здоровому питанию. Она богата белком, волокнами и содержит много фосфора и калия.
4. МорковьМорковь имеет показатель ГИ 39. Она содержат бета-каротин, который полезен для ваших глаз. В этом овоще много антиоксидантов, которые предотвращают повреждение свободных радикалов в клетках.
5. ОвесОвес имеет показатель ГИ 55. Он также содержит бета-глюкан, тип клетчатки, который имеет множество преимуществ для здоровья. Метаанализ 2014 года показал, что бета-глюкановое волокно в овсяной каше может улучшить показатели холестерина в крови. Этот тип клетчатки может также помочь чувствовать сытость дольше.
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