Холодная погода и высокий риск инсульта: что можно сделать для защиты от него?
В холодную погоду кровеносные сосуды сужаются, что увеличивает риск развития инсульта. Изменение температуры более чем на 10 градусов повышает его на 12-18%. Необходимо принимать профилактические меры, чтобы предотвратить мозговой удар зимой.
Разные исследования подтвердили, что существует определенная связь между зимним сезоном и увеличением частоты инсультов. Кровь в холодную погоду имеет тенденцию быть более густой и липкой, что делает высоким риск тромбообразования. Кроме того, в холода чаще происходит резкое сужение кровеносных сосудов.
Инсульт является одной из злободневных проблем общественного здравоохранения во всем мире, это вторая по значимости причина смерти. За последнее десятилетие частота инсультов удвоилась по сравнению с его распространенностью в 1970-80-х годах. Острый ишемический инсульт, также называемый мозговой удар, происходит из-за внезапной закупорки кровеносных сосудов, которые снабжают мозг кислородом. Если человек не получает помощи своевременно, это может привести к необратимому повреждению клеток головного мозга и в дальнейшем - к инвалидности или даже смерти.
Вот почему раннее распознавание признаков и симптомов инсульта имеет первостепенное значение. Для исцеления пострадавшего от него человека имеет значение задержка буквально каждой минуты – за это время при инсульте гибнут 1,9 миллиона нейронов. Чем позднее начинается лечение, тем серьезнее оказывается повреждение клеток головного мозга.
Какие симптомы указывают на инсульт?
- Обвисание лица. Лицо может выглядеть перекошенным на одну сторону. Это проявляется особенно заметно, когда человек пытается улыбнуться.
- Слабость руки. Когда человек с инсультом поднимает обе руки, рука, связанная с пораженной частью мозга, смещается вниз.
- Трудность речи. Человек не способен формулировать мысль в словах, его речь невнятная.
- Внезапное онемение или потеря чувствительности в конечностях или на одной стороне тела.
- Внезапное замешательство, дезориентация или неуместные разговоры.
- Внезапная потеря зрения с одной или обеих сторон.
- Внезапное начало головокружения или потеря равновесия при ходьбе.
Как защититься от инсульта в холодную погоду. Несколько советов могут предотвратить или снизить риск инсульта, сообщает портал Timesnownews.com.
- Придерживайтесь здорового рациона: избегайте вредной пищи, контролируйте количество красного мяса и соленой пищи.
- Увеличивайте количество фруктов и овощей в ежедневном питании.
- Поддерживайте здоровую массу тела, ИМТ должен быть меньше 25.
- Физические нагрузки должны быть регулярными - не менее 150 минут в неделю.
- Не допускайте повышения уровня холестерина в крови.
- Поддерживайте артериальное давление в пределах нормы 120/80 мм рт.
- Не допускайте развития диабета.
- Если вы курильщик, бросайте курить.
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