Повышенное давление: изменения, которые могут помочь снизить его уровень

«Наше исследование подтверждает, что в холодные зимние месяцы становится более высоким уровень гипертонии, а также увеличивается смертность от инсульта и сердечных заболеваний. Температура в помещении обязательно должна учитываться в диагностике и рекомендациях по лечению гипертонии. Помимо изменений в образе жизни, которые бы помогали снижать высокое кровяное давление, люди могли бы также сделать свое жилье немного теплее», - приводится в Express экспертное мнение.

«Потеря веса является одним из наиболее эффективных изменений в образе жизни для улучшения контроля артериального давления. Потеря даже небольшого веса, если у вас имеется его избыток или ожирение, может помочь снизить артериальное давление. В общем, вы сможете снизить свое кровяное давление примерно на один миллиметр ртутного столба с каждым килограммом потерянного веса», - постулирует издание.