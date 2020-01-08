Повышенное давление: изменения, которые могут помочь снизить его уровень
Утепляйте свой дом и сбрасывайте лишний вес при его наличии, это помогает понизить высокое кровяное давление. Некоторые изменения в обычной жизни могут быть особенно эффективными в борьбе с гипертонией.
Повышенное давление - это состояние, при котором давление внутри артерий выше, чем должно быть. При отсутствии лечения высокое давление ведет к серьезным осложнениям, включая инфаркты и инсульты. В то же время многие люди не знают, что у них имеется подобное состояние, поскольку симптомы гипертонии редко заметны. до тех пор, пока заболевание не нанесет существенный ущерб сердцу и артериям.
Когда человек становится старше, риск высокого кровяного давления (гипертонии) возрастает, а в некоторых случаях заболевание является неизбежным. Распространенность гипертонии увеличивается с возрастом до 50 процентов у людей в возрасте от 60 до 69 лет и примерно до 75 процентов в возрасте 70 лет и старше.
Однако, внеся некоторые изменения в свою жизнь, человек может добиться снижения уровня высокого давления и связанного с ним риска серьезных осложнений со здоровьем, сообщает Express. В частности, исследование, опубликованное в Journal of Hypertension, показало: повышение температуры в доме на несколько градусов может помочь людям контролировать свое кровяное давление.
Ученые обнаружили, что более низкие температуры в помещении связаны с более высоким кровяным давлением. При этом влияние температуры в помещении на артериальное давление было сильнее среди людей, которые не занимаются спортом на регулярной основе.
«Наше исследование подтверждает, что в холодные зимние месяцы становится более высоким уровень гипертонии, а также увеличивается смертность от инсульта и сердечных заболеваний. Температура в помещении обязательно должна учитываться в диагностике и рекомендациях по лечению гипертонии. Помимо изменений в образе жизни, которые бы помогали снижать высокое кровяное давление, люди могли бы также сделать свое жилье немного теплее», - приводится в Express экспертное мнение.
Другие способы снизить показания артериального давления. Образ жизни играет важную роль в лечении высокого кровяного давления, в очередной раз напомнили специалисты. По их словам, огромное значение для нормализации его показателей имеет потеря лишних килограммов и сохранение стройной талии. Ученые констатируют, что артериальное давление часто увеличивается вместе с увеличением веса.
«Потеря веса является одним из наиболее эффективных изменений в образе жизни для улучшения контроля артериального давления. Потеря даже небольшого веса, если у вас имеется его избыток или ожирение, может помочь снизить артериальное давление. В общем, вы сможете снизить свое кровяное давление примерно на один миллиметр ртутного столба с каждым килограммом потерянного веса», - постулирует издание.
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