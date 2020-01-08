В 2019 году 27 жителей Новосибирска заболели лихорадкой Денге

В 2019 году 27 жителей Новосибирска заболели лихорадкой Денге

За 11 месяцев минувшего года в новосибирском аэропорту Толмачево 16,5 тысяч воздушных рейсов проверил санитарно-карантинный контроль.

В Новосибирске подведены итоги работы санитарно-карантинного пункта, который располагается в международном аэропорту Толмачево. Проверки осуществляет управление федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.


Как сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора, в 2019 году 27 туристов из Новосибирска заболели лихорадкой Денге, а еще двое - малярией. Всего было обследовано 1 852 178 пассажиров, некоторых досматривали с использованием тепловизионного оборудования.

Заболевшие опасными инфекционными заболеваниями прилетели из Вьетнама, Филиппин, Тайланда, Индии, Танзании, Замбии, Малави, Египта, Судана, Эфиопии и Сомали, уточнили в Роспотребнадзоре.

В организации посоветовали перед путешествием уточнять информацию об эпидемиологической ситуации в стране прибытия.

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В 2019 году 27 жителей Новосибирска заболели лихорадкой Денге