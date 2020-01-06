Бригады скорой помощи в Новосибирской области дежурят круглосуточно

"Работа службы скорой помощи показывает, что с поставленными задачами организация успешно справляется. Праздничные дни, с 31 декабря по 2 января, для системы здравоохранения региона прошли спокойно и благоприятно. Стоит отметить, что в Новосибирской области помимо скорой помощи круглосуточно работают стационары, которые оказывают необходимую неотложную помощь. Действуют взрослые и детские травмпункты, неотложная стоматологическая помощь. На праздниках не прекращает работу служба санитарной авиации – из районов Новосибирской области эвакуировано трое пациентов, в том числе – один ребенок", - цитирует слова министра ведомство.

Как рассказала главный врач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова, в новогодние праздники количество вызовов у них возрастает до 20 %. Из-за этого в области дежурит 17 реанимационных бригадПо словам главного врача ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирины Большаковой, в среднем во время новогодних праздников количество вызовов вырастает на 15-20%. В этот период в Новосибирской области увеличивается количество бригад. Дежурит 17 реанимационных команд, среди которых четыре детских, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Ранее МедикФорум рассказал о том, как руководитель профилактория в Новосибирской области скрыл информацию о вакансии.