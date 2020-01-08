Не ждите чуда: врач дал совет, как избежать депрессии после встречи Нового года

Не ждите чуда: врач дал совет, как избежать депрессии после встречи Нового года

Специалист по здоровью считает, что к трудовым будням нужно возвращаться постепенно.

Возвращение к работе после новогодних каникул чревато депрессией, считает психиатр-нарколог и депутат Госдумы Борис Менделевич. Связано это с тем, что подсознательно все мы ждет от праздников чуда и исполнения желаний, от которых сложно возвращаться к трудовым будням, когда надеяться можно только на себя.

«Постновогодняя депрессия — достаточно распространенное явление. В праздничный период вовсю царит атмосфера ожидания чуда, и во многом к Новому году люди предвкушают, что все загаданное случится. Но надо понимать, что, помимо желаний, должны быть и действия», — пояснил Менделевич.

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, не следует сразу ставить перед собой масштабные труднодостижимые задачи. Лучше путь к достижению мечты разбить на «маленькие шаги-цели» и понять, как их можно достичь. «Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал», — рекомендует эксперт.


По мнению Менделевича, чтобы облегчить себе постновогодний синдром, в новогодние каникулы следует подходить к отдыху ответственно: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием.

«За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесет организму минимум стресса», — считает психиатр-нарколог, прекрасно знакомый с данной проблемой.

«И конечно же, даже в рабочие будни помните о своих мечтах и целях, которые как раз могут исполниться благодаря усердному труду и высоким результатам», — советует парламентарий.

Если после Нового года необходимо быстро привести себя в порядок, в этом помогут витаминные травяные чаи, а также посещение бани или сауны, сообщила эксперт. Но еще более действенным методом, который позволяет быстро прийти в форму после застолья, является массаж головы, считает врач.
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