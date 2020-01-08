Кому нельзя есть апельсины, мандарины и другие цитрусовые?

"В мякоти мандаринов и других цитрусовых в большом количестве содержатся органические кислоты. Например, в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в грейпфрутах — около 45 мг, в мандаринах уншиу — около 30 мг, в мандаринах других сортов — обычно менее 20 мг. Поэтому употребление таких фруктов может негативно сказаться на людях, у которых есть проблемы с кислотностью желудка. От чрезмерного употребления цитрусовых следует отказаться людям с гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)", - пишет АиФ.

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"Если человек съедает мандарин на голодный желудок, то, по сути, в желудок попадает свежевыжатый сок, представляющий собой раствор пектинов и углеводов. В результате получается, что в организме резко поднимается уровень глюкозы в крови, в ответ вырабатывается инсулин, который должен транспортировать эту глюкозу в клетку. Если клетка в данный момент в энергии не нуждается, то все пойдет в запасы. Это чревато накоплением лишнего жира", — говорит Деккер.

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