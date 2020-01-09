Насколько опасно подавлять чихание?
Каждый человек чихает время от времени. Некоторые просто чихают естественным образом, другие пытаются его подавить, то есть практически "чихают внутри себя". Это рискованная практика, считают врачи.
Некоторые люди при чихании прикрывают нос, другие одновременно закрывают рты. Однако давление воздуха при чихании не может сбрасываться наружу - и при определенных обстоятельствах может привести к травмам.
Опасное чиханиеСогласно отчету скорой помощи Великобритании, мужчина закрыл нос и рот во время чихания - и почувствовал "удар в горле". Вскоре после этого у него появилась опухоль. Ему было трудно глотать и изменился голос. Последующее обследование показало, что у пострадавшего, по-видимому, была боль в горле от подавленного чихания.
"При чихании воздух вдавливался глубоко, образуя трещину в глотке, которую обнаружили с помощью компьютерной томографии. Через неделю опухоль распухла до такой степени, что мужчина попал в больницу. Во время пребывания в клинике, его пришлось кормить через зонд и проводить терапию антибиотиками", - пишет издание Focus.
Последствия для здоровья редки, но возможныК счастью, в большинстве случаев, когда чихание подавлено, ничего не происходит. Тем не менее, врачи рекомендуют во время чихания, когда развивается высокое давление воздуха - не закрывать нос и рот одновременно. Если воздух не может выходить, он вдавливается в другие части тела. Подавленное таким образом чихание может в редких случаях иметь неприятные последствия. Например:
- разрыв барабанной перепонки
- потеря слуха
- кровоизлияние
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