Тяжелая авария превратила мужчину в художника
Бывший продавец автомобилей пришел в сознание после тяжелейшего ДТП, приведшего к травме мозга. Мужчина обнаружил, что теперь у него появились способности к рисованию, что бывает у одного человека на каждый миллион.
Житель городка Вилмингтон в штате Северная Каролина Скотт Меле (Scott Mele) стоял на перекрестке в своем автомобиле, когда в него врезалась другая машина, которая неслась со скоростью свыше 120 км/час. Это произошло в далеком теперь 2015 году. Мужчину доставили с тяжелыми травмами в больницу, где среди прочего диагностировали повреждения мозга. Пациент пришел в сознание только через четыре месяца благодаря отважной работе медиков, но это пробуждение не было слишком приятным. Очень скоро у Скотта развились тяжелая депрессия и тревожное состояние. Однако не это стало самым главным сюрпризом для жертвы ужасной аварии.
Еще через некоторое время Скотт вместе со своими детьми посетил магазин канцелярских принадлежностей, где в открытом доступе лежали раскрытые альбомы для рисования, краски и карандаши. Мужчина неожиданно почувствовал в себе невероятную потребность взять кисть или карандаш в руки и начать рисовать. Более того, как Скотт реализовал это желания, он вдруг принялся создавать вполне себе качественные художественные полотна, которые высоко оценивают профессионалы. Другими словами, мужчина после травмы мозга превратился в зрелого художника, хотя ни малейших способностей к рисованию у него до этого не было.
Скотт Меле - один из всего 33 людей в мире, у которых диагностировали атипично приобретенный синдром саванта. Обычно этот синдром проявляется у людей с аутизмом и травмами головы, когда в один прекрасный день они просыпаются с совершенно новыми для них способностями в искусстве, музыке или математики. Считается, что жертвы этого синдрома имеют так называемый "остров гениальности" - исключительный талант в той или иной области, который не активируется вплоть до возникновения каких-либо необычных жизненных потрясений. Теперь Скотт успешно продает свои картины и считается очень перспективым мастером живописи. Его историю сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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