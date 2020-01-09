Петербургские врачи рассказывают, как вернуться в строй после праздников
Врачи Елизаветенской больницы Санкт-Петербурга советуют как вернуть в привычный рабочий ритм после новогодних праздников.
Для обозначения этого феномена даже придуман специальный термин - постпраздничный синдром. Заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяна Сергеева рассказывает, что с ним редко сталкиваются здоровые люди. Единственное проявление - нарушение режима сна. Здесь помогут прогулки на свежем воздухе и прием мелатонина. Однако если человек длительное время злоупотреблял алкоголем, могут возникнуть нарушения электролитного баланса. Это, в худшем случае, может привести к гипертоническому кризу, аритмии, судорогам.
"Синдром отмены при резком снижении или прекращении употребления алкоголя, изменение режима сна и бодрствования – все это может вызвать снижение эмоционального фона. Здесь поможет спорт, регулярный сон в ночное время, постепенное восстановление режима, и детокс-программа. Хотя, мне кажется, что сейчас гораздо меньше людей все праздники проводят в бесконечном обжорстве и алкогольном угаре. Стал популярен активный отдых и путешествия", - говорит психолог неврологического отделения №1 Елизаветинской больницы Алла Ильина в интервью "Доктор Питер."
Также важно уметь оставить праздники позади и вступить в новую рабочую неделю без "чувства вины и стыда".
“Подсчитали количество съеденного и выпитого, а от этого у вас возникло чувство стыда? Срочно избавляйтесь от него. Это деструктивное чувство не поможет вам в восстановлении, наоборот, лишь замедлит его. Праздники – время, когда можно и нужно расслабиться”, - говорит Татьяна Сергеева.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему Роспотребнадзор призвал отказаться от фастфуда.
Оставить комментарий