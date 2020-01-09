Петербургские врачи рассказывают, как вернуться в строй после праздников

"Синдром отмены при резком снижении или прекращении употребления алкоголя, изменение режима сна и бодрствования – все это может вызвать снижение эмоционального фона. Здесь поможет спорт, регулярный сон в ночное время, постепенное восстановление режима, и детокс-программа. Хотя, мне кажется, что сейчас гораздо меньше людей все праздники проводят в бесконечном обжорстве и алкогольном угаре. Стал популярен активный отдых и путешествия", - говорит психолог неврологического отделения №1 Елизаветинской больницы Алла Ильина в интервью "Доктор Питер."

“Подсчитали количество съеденного и выпитого, а от этого у вас возникло чувство стыда? Срочно избавляйтесь от него. Это деструктивное чувство не поможет вам в восстановлении, наоборот, лишь замедлит его. Праздники – время, когда можно и нужно расслабиться”, - говорит Татьяна Сергеева.