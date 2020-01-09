Роспотребнадзор призвал отказаться от фастфуда из-за трансжиров
По мнению специалистов Роспотребнадзора, снижение потребления блюд из ресторанов быстрого питания поможет значительно сократить потребление вредных для здоровья трансжиров. Именно они являются главным виновником сердечно-сосудистых заболеваний.
На своем официальном сайте, Роспотребнадзор еще раз напомнил гражданам России о вреде транжиров. Их получает путем частичной гидрогенизации растительных масел, в результате которой получается то, что мы привыкли называть "маргарин". Именно он виновник многих бед со здоровьем. Есть данные, свидетельствующие, что трансжиры повышает вероятность развития рака, диабета 2 типа, гормональных нарушений. Однако если в отношении данных болезней необходимы дополнительные исследования и доказательства, то связь с повышенным риском атеросклероза считается в мировом научной сообществе очевидной.
Это правда, что трансжиры вредны для сердца?Да, это утверждают как зарубежные, так и отечественные медики.
"Многие обсервационные и клинические исследования связывают употребление трансжиров с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление трансжиров вместо других жиров или углеводов приводит к значительному повышению уровня липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) без увеличения количества липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин), в то время как большинство других жиров имеют тенденцию увеличивать как уровни ЛПНП, так и ЛПВП. Трансжиры могут повреждать эндотелий - внутреннюю оболочку кровеносных сосудов", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Не употреблять трансжиры совсем невозможно, так как в минимальном количестве они содержаться и в натуральных продуктах питания. Однако в таким количестве, они не оказывают вредного воздействия на организм. Другое дело - огромные количество трансжиров, которые содержаться в фастфуде, чипсах, и некоторой выпечке. Если вы хотите обезопасить себя, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не употреблять фастфуд и внимательно читать этикетки.
"Чтобы уменьшить потребление трансжиров необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите «частично гидрогенизированные масла» - это трансжиры".
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