25-летний парень каждый Хэллоуин попадет в больницу
У него опасное для жизни расстройство сердца, которое почему-то обостряется именно в этот праздник. Молодой человек встретил на больничной койке уже восьмой подряд Хэллоуин.
Житель английского Букингемпшира Крис Булл (Chris Bull) впервые был доставлен в больницу в октябре 2011 года с одышкой и чувством стеснения в груди, после чего у него развился тонзиллит. Врачи заявили Крису, что у него миокардит - воспаление сердечной мышцы. Если это состояние оставить без лечения, оно может вызвать внезапную смерть. Парню назначили курс противовоспалительных препаратов, при этом врачи уверили его, что больше он в больницу не попадет. Но по странному стечение обстоятельств на следующий Хэллоуин у Криса появились те же самые симптомы, и его опять поместили в больницу.
Более того, с тех пор он попадает на больничную койку с обострением миокардита исключительно в Хэллоуин. И только прошлый год оказался исключением, когда парень все-таки провел этот праздник дома, а не в госпитале. В большинстве случаев причина миокардита неизвестна. Сам Крис уверяет, что всегда не любил Хэллоуин. Возможно, тревожность по поводу неприятного дня вызывала обострения болезни, одна это не является научно установленным фактором риска.
Рецидивы миокардита после завершения лечения встречаются редко, поэтому врачам мало что известно о том, как с ними бороться. Болезнь может ударить по человеку любого возраста, но чаще ее наблюдают у молодых и спортивных людей за 30. Если причину миокардита удается установить, обычно недуг оказывается следствием вируса, включая простуду или герпес. Историю Криса публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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