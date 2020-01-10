Болезнь Лайма поражает все больше людей - вот что нужно о ней знать
Джастин Бибер выглядел плохо в последние несколько месяцев, и поэтому подозревался в употреблении наркотиков. Однако 8 января 2020 года он объявил, что ему был поставлен диагноз болезнь Лайма. Это опасная инфекция, которая передается клещами. Болезнь Лайма серьезное заболевание, которое важно вовремя обнаружить, иначе лечение может быть очень длительным и не всегда успешным.
Что такое болезнь Лайма?Это бактериальная инфекция с различными типами боррелий. Бактерии в основном переносятся клещами. Они передают болезнетворные микроорганизмы, когда проникают в кожу, чтобы впитать кровь укуса. Пострадавший человек ничего не замечает, если случайно не обнаруживает клеща на коже. Первые симптомы инфекции проявляются не раньше, чем через неделю, часто через месяц.
На что указывает инфекция?Болезнь Лайма впервые появляется с так называемым блуждающим румянцем, покраснением кожи вокруг укуса клеща в форме кольца. Другие симптомы могут включать мышечные и суставные боли и высокую температуру. Хитрость: типичное красное кольцо не всегда появляется, легкое покраснение кожи часто пропускается или считается сыпью. Лихорадка и боль могут также сопровождаться гриппоподобной инфекцией.
Каковы последствия болезни Лайма?
"Если болезнь Лайма не лечить, бактерии могут повредить нервную систему и суставы - возникает хроническое воспаление суставов или нервов. Поздним характерным симптомом является хронический дерматит, акродерматит, хронический атрофикан (ACA), который проявляется в виде обширного покраснения", - пишет издание Focus.
Как лечится болезнь Лайма?Если заболевание обнаружено на ранней стадии, его можно лечить простой дозой антибиотиков, и оно проходит через несколько дней. Это становится более трудным, если инфекция остается незамеченной в течение длительного времени. Симптомы усталости, ночной потливости, мышечной и суставной боли могут иметь много разных причин. Однако даже при запущенной болезни пациенты могут полностью выздороветь. Но это может занять месяцы.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как правильно чистить уши.
Оставить комментарий