В Ростове-на-Дону поставили надежный заслон гриппу и ОРВИ
Осенью прошлого года план по прививкам был перевыполнен.
За первую декаду 2020 года в Ростовской области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями свыше 4 тысяч человек.
В областном центре показатель заболеваемости оказался на 73,5% ниже эпидемического порога. Власти связывают это с перевыполненным планом по прививкам. Осенью 2019 года в Ростове привилось свыше 52% населения города.
«Благодаря этому и теплым погодным условиям в ноябре-декабре 2019 года в Ростове-на-Дону уровень заболеваемости сохранялся ниже эпидемического порога», - сообщили в мэрии со ссылкой на данные донского управления Роспотребнадзора.
При этом власти просят горожан соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу сразу, как только почувствовали первые симптомы недомогания.
Это позволит предотвратить такое осложнение, как внебольничная пневмония. Именно оно несколько лет назад стало причиной нескольких смертей жителей Ростовской области во время эпидемии гриппа и ОРВИ.
Кстати. Ученым удалось доказать, что вирусы ОРВИ и гриппа конкурируют между собой за право взять власть над организмом человека. Проведенные исследования показали, что человек, заразившийся гриппом, с большой долей вероятности не заболеет ОРВИ и наоборот.
Ранее МедикФорум сообщал, что за последние пару лет в Ростове-на-Дону количество выявленных случаев ВИЧ увеличилось вдвое. Сообщение об этом появилось на сайте областного центра.
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