В Ростове-на-Дону использовали для приготовления алкоголя воду из уличного бассейна
Против незаконных предпринимателей возбудили уголовное дело.
В областном центре Ростовской области накрыли незаконный цех по производству алкоголя. В отношении группы предпринимателей, которые производили спиртосодержащий напиток в частном доме, возбудили уголовное дело.
«Мужчины изготавливали алкоголь на складах и в частном доме. Продукцию без маркировки они собирались продать в магазинах Ростова. Полицейские изъяли около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, пустую тару, пробки и коробки с этикетками», — сообщает пресс-служба МВД.
Особенно возмутительным был факт, что в производстве алкоголя предприимчивые ростовчане использовали неочищенную воду из уличного бассейна. На этом они уже успели заработать более 17 миллионов рублей.
На бизнесменов завели уголовное дело по статье 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки…». По этой статье им грозит до 3 лет колонии. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.
Ранее в Ростовской области арестовали 18 тысяч литров незаконного пива. Его везли в грузовике по трассе.
Кстати, за последние пару лет в Ростове-на-Дону количество выявленных случаев ВИЧ увеличилось вдвое. Сообщение об этом появилось на сайте областного центра. Согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, до 2018 года в Ростове выявляли около 250 случаев в год, в 2018 году были обнаружены 550 новых заболевших, а за 11 месяцев 2019 года выявили более 470 случаев.
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