8 бытовых источников химических веществ, которые разрушают нашу эндокринную систему
В нашем быту существуют источники химикатов, которые разрушительно воздействуют на эндокринную систему. Следствием этого становятся постоянная усталость, лишний вес, диабет, болезни щитовидной железы, сексуальная дисфункция, гормональные расстройства, бесплодие.
Состояние эндокринной системы влияет на наше общее самочувствие, настроение и внешний вид. Ее нарушения способствуют развитию ожирения и диабета, болезней щитовидной железы, сексуальной дисфункции, гормональных расстройств.
Предметы личной гигиены. Различные шампуни, кондиционеры, увлажняющие средства и другие предметы личной гигиены зачастую содержат фталаты. В испытаниях с животными эти химические вещества проявили способность разрушать эндокринную систему и вызывать рак яичек, деформации половых органов, низкую численность сперматозоидов и бесплодие у ряда видов.
Питьевая вода. Вода, поступающая к нам из городских коммуникаций, может содержать атразин, мышьяк и перхлорат - все эти вещества способны подорвать эндокринную систему. Употреблять воду из-под крана следует только после того, как она будет отфильтрована.
Консервированные продукты. Консервы являются источником бисфенола А – химиката, чье пагубное влияние на эндокринную систему науке уже хорошо известно. С бисфенолом А связывают целый ряд проблем со здоровьем - особенно у беременных женщин, плода при внутриутробном развитии, маленьких детей.
Овощи и фрукты. Увы, но сельхозпродукция в наши дни является богатым источником пестицидов, гербицидов и химикатов, попадающих на поля в виде промышленных стоков. Данные вещества также могут провоцировать эндокринные нарушения.
Мясо животных и птиц, выращиваемых в условиях ограниченного содержания. Продукция животноводства зачастую содержит в себе антибиотики, гормоны и другие промышленные химические вещества, способные подорвать эндокринную систему.
Кухонная утварь. Пластиковые контейнеры и посуда с антипригарным покрытием, которые есть на кухне у всех - еще один вид опасности. В пластиковых контейнерах может содержаться бисфенол А и другие химические вещества, которые могут попадать в пищу, особенно при нагревании пластика. Всевозможные антипригарные, грязе- и водооталкивающие поверхности содержат поли- и перфторалкильные вещества (ПФАВ), которые могут действовать на организм как токсины.
Чистящие средства. В промышленных растворах, предназначенных для мытья полов, туалетов, плит, окон и многого другого, как правило, содержатся промышленные химические вещества, из-за которых могут возникать гормональные сдвиги.
Кассовые чеки. Термобумага, используемая в кассовых аппаратах, также содержит бисфенол А. Достаточно подержать эту бумагу всего пять секунд, чтобы БФА попал на кожу человека, а если пальцы мокрые или жирные, его количество сразу увеличивается в 10 раз. Обязательно мойте руки всякий раз после того, как вы подержите чеки и купюры (они часто соприкасаются с чеками). Работать с такой бумагой нужно исключительно в перчатках.
К чему ведут нарушения эндокринной системы. Наибольшую опасность вещества, негативно влияющие на эндокринную систему, представляют для человека во время пренатального или в начале послеродового развития, то есть, когда формируются нервная система и органы.
Последствия нарушений эндокринной системы:
- неопущение яичек у мальчиков,
- патологии развития нервной системы у детей,
- синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ),
- рак предстательной железы у мужчин,
- рак щитовидной железы.
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