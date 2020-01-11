Рак кишечника: 10 советов по его предотвращению
Для предотвращения рака кишечника необходимо употреблять в пищу больше овощей, фруктов и клетчатки, следить за весом и не допускать роста жира на животе, есть лук и чеснок. Портал MedikForum.ru собрал основные советы, помогающие защитить себя от развития этого опасного заболевания.
По данным Американского института по изучению рака (AICR), около трети наиболее распространенных случаев рака можно предотвратить с помощью здорового питания, физической активности и поддержания здорового веса. Если говорить о колоректальном раке (рак кишечника), процент, который можно было бы предотвратить с помощью этих факторов образа жизни, возрастает до 50.
Ешьте больше овощей и фруктов. Овощи содержат множество антиоксидантов и других соединений для борьбы с болезнями, которые очень трудно получить из других источников, - например, магний. Науке хорошо известен противораковый эффект магния, который ученые связывают с его способностью снижать резистентность к инсулину (она способствует развитию опухолей). Помимо магния, растительные химические вещества, фитохимикалии, способны уменьшать воспаление и устранять канцерогены.
Еще один компонент растительной пищи – клетчатка –также эффективно предотвращает развитие рака кишечника благодаря своему позитивному действию на бактериальную флору органа.
Получайте достаточно витамина D. По данным исследования, опубликованным в журнале Gut, люди с достаточно высоким уровнем витамина D в крови меньше склонны к развитию колоректальных опухолей. Это может объясняться тем, что витамин D благотворно влияет на иммунную систему, которая, в свою очередь, может помочь ограничить рост раковых опухолей.
Избегайте обработанного мяса. Обработанными называются мясные продукты, для сохранения которых применяются копчение, вяление, посол или химические консервантов. Особенно проблематичными являются нитраты, которые добавляются к этим продуктам в виде консервантов, красителей и вкусовых добавок. Нитраты в обработанном мясе зачастую преобразуются в нитрозамины, которые повышают риск заболеть раком.
Не злоупотребляйте красным мясом. Исследования показывают, что у людей, которые ежедневно едят много мяса (более 150 граммов), риск развития колоректального рака на 24 процента выше, чем у тех, кто употребляет меньше мяса. Ученые связывают потенциальный канцерогенный эффект большого количества красного мяса с действием химических веществ, проникающих в организм животных по мере роста. Кроме того, приготовление красного мяса при высоких температурах способствует выработке канцерогенных побочных продуктов.
Занимайтесь спортом. Существуют убедительные доказательства того, что регулярные физические упражнения могут значительно снижать риск развития рака толстой кишки. Физические упражнения снижают уровень инсулина, а именно контроль уровня инсулина является одним из самых действенных способов снизить риск развития рака. Кроме того, физические упражнения улучшают циркуляцию в крови иммунных клеток, уничтожающих предраковые клетки на стадии, пока они не стали злокачественными.
Следите за весом и не допускайте жира на животе. Ожирение связано с повышенным риском развития около десятка различных видов рака, включая рак толстой кишки. С точки зрения профилактики рака, особенно важно избавляться от избыточного жира на животе, так как этот жир связан с повышенным риском развития рака толстой кишки независимо от веса.
Ешьте чеснок и лук. Лабораторные исследования показали, что чеснок «убивает» раковые клетки и является весьма перспективным в этом смысле, если ввести его в рацион питания. В эксперименте с женщинами регулярное потребление чеснока помогло снизить риск развития рака толстой кишки на 35 процентов. Что касается лука, то это отличный источник противоракового вещества кверцетина; кверцетин подавляет рост раковых клеток опухолей молочной железы, толстой кишки, простаты, яичников, эндометрия и легких.
Ешьте ферментированные овощи. В процессе ферментации, который происходит, например, при квашении капусты, вырабатываются изотиоцианаты, индолы и сульфорафаны. Все это – мощные противораковые соединения.
Ешьте бразильские орехи. Они богаты селеном - минералом, который особенно полезен для снижения риска рака простаты, легких и колоректального рака.
Ешьте устойчивый крахмал. Крахмал, содержащийся в зеленых бананах, действует как клетчатка и помогает снизить риск развития рака толстой кишки, если вы употребляете много красного мяса.
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