  1. | | Удивительная зелень: оздоравливает кожу, защищает от рака и еще 3 полезных свойства

Удивительная зелень: оздоравливает кожу, защищает от рака и еще 3 полезных свойства

Удивительная зелень: оздоравливает кожу, защищает от рака и еще 3 полезных свойства

Под "зеленью" часто понимается класс крестоцветных овощей (за редким исключением), который включает, например, брокколи, листья салата, укроп, петрушку, капусту и т.д. Эти овощи способны успокоить кожу, улучшить пищеварение и даже служить профилактическим средством против онкологических заболеваний.

  • "Питательные электростанции". Зелень и зеленые овощи полны витаминов А, С и К, а также минералов - кальция, калия и магния. Витамины и минералы, Эти соединения способствуют хорошему свертыванию крови, здоровой коже и сильному иммунитету.
  • Богаты антиоксидантами. Учитывая их удивительный питательный профиль, они являются мощными антиоксидантами. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале нарушений питания, листовые овощи богаты бета-каротином, который не только помогает предотвратить повреждения от свободных радикалов, но и замедляет снижение когнитивных функций.
  • Поддерживают здоровье кишечника и улучшают пищеварение. Богатые клетчаткой, эти овощи становятся идеальными для поддержания здорового кишечного микробиома. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает нормализовать частоту движений кишечника и способствует "процветанию" полезных бактерий.
  • Улучшают усвоение питательных веществ. Зелень может ускорить обмен веществ и усвоить важные питательные вещества из пищи. Это помогает предотвратить проблемы, связанные с низкой усвояемостью важных соединений.
  • Они могут потенциально бороться с раком. По данным Национального института рака, зелень и крестоцветные овощи способны бороться с некоторыми видами рака. 

"Исследование, опубликованное в Международном журнале рака,  показало, что увеличение потребления фруктов и овощей, особенно овощей семейства крестоцветных, может значительно снизить риск рака молочной железы", - пишет издание Food.News.


Ранее на Медиефорум мы писали о лучших источниках витаминов группы В.
Теги : овощи, продукты питания

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