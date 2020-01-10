Возникает даже при ЗОЖ: эксперты рассказали, что представляет собой диабет типа 1,5

«Недавнее исследование обнаружило генетическую разницу между диабетом 1 типа у детей и 1,5 типа у взрослых. Поскольку причины этих двух состояний различаются на базовом уровне, важно понимать условия возникновения болезни, чтобы лучше ее лечить», - приводится в издании экспертное резюме.

«Диабет типа 1,5 может быть вызван повреждением поджелудочной железы антителами, которые действуют на инсулин-продуцирующие клетки. При диабете типа 1,5 бета-клетки организма перестают функционировать быстрее, чем при диабете типа 2», - рассказали специалисты об особенностях болезни.

«Но если человек не страдает ожирением, ведет здоровый образ жизни и придерживается диеты, однако в зрелом возрасте у него все равно развивается диабет, - с большой вероятностью им окажется диабет типа 1,5, а не диабет типа 2», - пояснили эксперты.