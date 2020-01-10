Возникает даже при ЗОЖ: эксперты рассказали, что представляет собой диабет типа 1,5
Диабет типа 1,5 является промежуточным звеном между диабетом типа 1 и диабетом типа 2, рассказали эксперты. Возникнуть этот тип диабета может даже у человека, добросовестно ведущего ЗОЖ.
Диабет сегодня достиг эпидемического уровня во всем мире. Наиболее распространенной его разновидностью является диабет 2 типа, который в большинстве случаев представляет собой последствие нездорового образа жизни.
Многие люди также страдают от диабета 1 типа, который является аутоиммунным заболеванием. Другими распространенными типами диабета являются гестационный диабет - когда уровень сахара в крови повышается во время беременности, и предиабет - состояние, предшествующее диабету и характеризуемое высоким уровнем сахара в крови.
Диабет типа 1,5 встречается редко по сравнению с другими, однако его часто неправильно диагностируют, - об этом сообщил Times Now.
«Недавнее исследование обнаружило генетическую разницу между диабетом 1 типа у детей и 1,5 типа у взрослых. Поскольку причины этих двух состояний различаются на базовом уровне, важно понимать условия возникновения болезни, чтобы лучше ее лечить», - приводится в издании экспертное резюме.
Что такое диабет типа 1,5? Диабет типа 1,5 является промежуточным звеном между диабетом типа 1 и диабетом типа 2. Диабет типа 1,5 также носит название «скрытый аутоиммунный диабет у взрослых». Диабет типа 1,5 начинается в зрелом возрасте, как и диабет типа 2, но в отличие от последнего не является обратимым.
Что вызывает диабет типа 1,5? Диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием, которое возникает, когда иммунная система организма начинает атаковать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Диабет 2 типа развивается как состояние, при котором клетки организма становятся устойчивыми к воздействию инсулин.
«Диабет типа 1,5 может быть вызван повреждением поджелудочной железы антителами, которые действуют на инсулин-продуцирующие клетки. При диабете типа 1,5 бета-клетки организма перестают функционировать быстрее, чем при диабете типа 2», - рассказали специалисты об особенностях болезни.
Как узнать, страдаете ли вы диабетом 1,5 типа? По словам экспертов, диабет типа 1,5 часто ошибочно диагностируется как диабет типа 2. Их симптомы действительно почти одинаковы.
Однако факторы риска двух типов диабета варьируются. Риск диабета 2 типа определяется нездоровым питанием и весом, высоким ИМТ, неактивным образом жизни и т. д.
«Но если человек не страдает ожирением, ведет здоровый образ жизни и придерживается диеты, однако в зрелом возрасте у него все равно развивается диабет, - с большой вероятностью им окажется диабет типа 1,5, а не диабет типа 2», - пояснили эксперты.
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