Слушай свое тело: 5 симптомов, когда нужно бежать к врачу

Слушай свое тело: 5 симптомов, когда нужно бежать к врачу

С этими симптомами вы не должны продолжать задаваться вопросом о том, что это, а обратиться к врачу.

Высокая температура, которая не спадает или достигает 39 градусов

Высокая температура положительна сама по себе: оружие тела против злоумышленников. Но если она не проходит, это может быть скрытая инфекция, которая нуждается в срочном лечении в стационаре. Высокая температура (более 39 градусов) также должна быть уменьшена, например, для предотвращения повреждения сердца.

Одышка

У одышки может быть много причин: напряжение, жара, избыточный вес или недостаток кислорода на больших высотах. Однако если таких обстоятельств нет, одышка является признаком более серьезной проблемы: возможно, эмболии или обструктивного заболевания легких, приступа астмы или пневмонии.

Необъяснимые нарушения пищеварения

У каждого из нас разное пищеварение. Решающим фактором является то, что что-то внезапно изменится в вашем личном ритме без объяснения этого (не было изменений пищевого поведения). Тревожными симптомами являются темно-красные отложения крови на стуле, постоянные поносы или запоры.

Вспышки света в поле зрения

"Некоторые люди испытывают подобные визуальные явления в связи с мигренью. Вспышки света без головной боли или темных полос в глазу могут быть признаком отслоения сетчатки. Немедленно обратитесь к офтальмологу: ваше зрение сохранится только в том случае, если трещина сразу же ликвидируется при помощи лазера", - пишет издание Focus.

Бушующая головная боль

Если вы находите головную боль «неистовой» и неожиданно сильной, сопровождаемой такими симптомами, как тугоподвижность шеи или потеря функции (например, нарушение движений тела), обратитесь к врачу, чтобы исключить инфекцию головного мозга, опухоль или инсульт.

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