Врачи пояснили, чем опасно для детей поедание снега и сосулек

«Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны у ребенка», - рассказали эксперты.

Врачи порекомендовали воздержаться от поедания снега и сосулек даже в экологически чистых районах, поскольку это может привести к различным отравления, а также простудным заболеваниям. Особенно, это касается городской среды, передает агентство РИА Новости.Что касается простуды, то это тоже возможно, хоть и реже. Тут все зависит от общего здоровья и иммунитета ребенка. Некоторые дети могут спокойно есть мороженое и не заболеть, а у других сразу возникают заболевания, обычно это связано с миндалинами.Даже если вам кажется, что снег абсолютно чист, то все равно лучше не позволять ребенку его пробовать, добавил врач.Ранее портал «Медикфорум» перечислил признаки проблем с горлом, требующие немедленного обращения к врачу.