Исследование: стресс и социальная изоляция негативно влияют на генетику
Доктор Джордж Славич и доктор Стивен Коул из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили революционную информацию о том, какие гены могут быть повреждены "социальными бедствиями". На сегодняшний день они связывают жизненные трудности с генами древней части иммунной системы, которая распознает патогены и немедленно реагирует на инфекцию, создавая воспаление.
Тысячи генов иммунной системы помогают предотвратить болезни и бороться с инфекциями. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что гены, участвующие в борьбе с вирусными инфекциями, снижают активность, когда человек испытывает эмоциональные трудности, социальные конфликты или отторжение от общества.
Стресс, мозг и иммунная системаВсе переживания анализируются мозгом и нервной системой. Наш мозг и иммунная система, по-видимому, развили способность сканировать социальные конфликты - это означает изоляцию от стада. Это не только эмоционально болезненно, но и опасно для жизни. Без защиты «стада» наше существование находится под угрозой. Но теперь мы знаем, что наши гены затронуты в том числе. Гены, которые усиливают воспаление, и гены, которые защищают нас от вирусных инфекций - подавляются.
Обладая способностью человека представлять, как пойдет взаимодействие, мы можем вызвать в уме социальные действия, которые могут быть такими же реальными, как и сам акт. Если вы думаете, что социальные отношения будут хорошими, что вас любят и ценят, тогда ваша иммунная система реагирует и изменяет действие вашей ДНК.
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