Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, как просыпаться в нужную фазу сна
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, президент Национального общества специалистов по детскому сну Михаил Полуэктов рассказывает о том, чем поверхностная фаза сна отличается от глубокой, и когда лучше всего просыпаться, чтобы чувствовать себя с утра бодрым и отдохнувшим.
Сегодня много говорится о значении сна для здоровья человека. Важна не только его продолжительность, но и умение проснуться в поверхностную фазу. Для этого даже разработаны специальные дивайсы, которые необходимо надевать на руку. Они считывают физиологические параметры, и будят вас только в поверхностную фазу сна. Однако как утверждает врач-сомнолог, их точность не превышает 80%. Поэтому лучше самим рассчитывать, когда просыпаться. Для этого вам потребуется около недели времени и немного терпения.
"За время цикла сменяются все фазы сна – сначала идёт поверхностный, потом глубокий, а завершается всё снова поверхностным сном. Это повторяется с удивительной периодичностью, средняя продолжительность такого цикла – полтора часа. Большинство людей проходят за ночь по 4–5 подобных циклов", - утверждает врач в интервью АиФ.
Как рассчитать индивидуальные особенности фаз сна?
"Для этого в течение недели надо ложиться спать строго в одни и те же часы, а вставая, нужно сразу фиксировать время и оценивать своё состояние. Когда при вставании с постели вы чувствовали себя неотдохнувшим, разбитым, то, скорее всего, проскочили фазу поверхностного сна и проснулись, когда сон глубокий. В те дни, когда просыпались легко и чувствовали себя хорошо, – вы проснулись в фазу поверхностного сна. Оценив, сколько всего времени в такую ночь вы проспали, можно рассчитать продолжительность вашего личного цикла, учитывая, что по времени он находится в интервале 80–95 минут", - говорит врач.Оптимальное время сна для взрослого человека - от 7 до 9 часов. Зная продолжительность индивидуальных циклов, вы всегда сможете поставить будильник на нужное время.
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