Диетолог Ирина Торопыгина назвала продукты, которые помогут похудеть
Оказывается, сбросить лишний вес можно и не отказывая себе в десертах и фруктах. Диетолог Ирина Торопыгина рассказывает, почему ананас, грейпфрут и корица помогут вам в этом.
Безусловно, если вы наворачиваете порцию пельменей со сметаной, а на десерт съедаете большой кусок торта, эти продукта не окажут влияния. Но если соблюдаются принципы правильного питания и создается, пусть небольшой, но дефицит калорий, эти продукты окажут благоприятное влияние на обмен веществ.
Ананас
"Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ".
ГрепфрутЗдесь важна не столько сама мякоть этого горьковатого фрукта, сколько пленки, в который содержится биофлавоноид нарингин. Поэтому в следующий раз не убирайте их, когда будете чистить грейпфрут. Это вещество оказывает влияние на выделение желчи (обладает желчегонным эффектом), а значит укоряет процесс расщепления жиров.
Кроме того, грейпфрут положительно воздействует на иммунную систему благодаря высокому содержанию витамина C, фолиевой кислоты и калия.
Корица
"Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань. Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии".
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