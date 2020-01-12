Онколог Джулия Росс: «Всегда обращайтесь к врачу при внезапной, сильной боли в животе»

«Если изменения в ваших привычках, связанных с посещением туалета, наблюдаются в течение как минимум четырех недель, вам следует обсудите это с врачом», - порекомендовала эксперт.

По словам Джулии Росс, в случае своевременного обнаружения рака кишечника 95% пациентов могут рассчитывать на то, что они проживут еще минимум пять лет. Онколог подчеркнула, что с возрастом вероятность столкнуться с появлением рака кишечника увеличиваются и потому в первую очередь зрелым людям крайне важно замечать любые изменения в работе своего организма, обращаться с ними к медикам.Внезапная, сильная боль в животе, а также боль в животе, которая ощущается на протяжении длительного периода времени, - это именно то изменение, с которым нужно обязательно обратиться к врачу, говорит онколог. Данный симптом может оказаться сигналом о развитии колоректального рака.Кроме того, одним из первых признаков рака кишечника может быть появление в стуле крови. Также на возможное онкологическое заболевание могут указывать потеря веса, не связанная с попытками похудения, усталость и периодическое чувство тошноты.В то же время, заметила врач-онколог, сильные боли в животе не обязательно маркируют именно рак. Эти симптомы могут быть связаны и с такими заболеваниями, как аппендицит, камни в почках, язва желудка.Ранее портал MedikForum.ru публиковал 10 доступных в исполнении советов по предотвращению рака кишечника.