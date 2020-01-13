Лечением алкоголизма занялись ведьмы и колдуны
Британские журналисты обнаружили большое количество предложений в интернете о помощи в борьбе с алкогольной зависимостью. Ее предлагают люди, называющие себя ведьмами и колдунами вуду.
Для России это уже давно стало фактом из прошлого, а до Англии данное явление только добралось. Всевозможные "народные целители" и колдуны начали предлагать свои услуги в борьбе с алкогольной зависимостью. Если в нашей стране этим традиционно занимались разные "матушки Параскевы" и "целительницы Любаши", то в Англии на борьбу с зеленым змием выступили ведьмы и колдуны вуду. Конечно, борьбу не бескорыстную, ведь средняя стоимость оказания магических услуг составляет 500 фунтов. Многочисленные подобные предложения журналисты MailOnline обнаружили на одном из интернет-сайтов.
В большинстве случаев, алкоголикам предлагают разного рода магические зелья или специально разработанные заклинания. Один мастер африканского культа вуду в рекламном объявлении называет себя "профессионалом с огромным стажем", который обеспечит "результаты" очень быстро". Группа из трех ведьм родом из Уганды просит 519 фунтов за "тройное особо мощное заклинание", опять-таки, с гарантированным результатом. Отметим, что данный сайт продвигает услуги фрилансеров, ну а лечение с помощью заклинаний не подлежит обязательной сертификации, так что колдуны и ведьмы технически ничего не нарушают.
Однако эксперты-наркологи считают подобное явление тревожным. Они полагают, что ложные обещания "быстрого исцеления" могут действовать разрушительным образом на алкоголиков, которые поверят, что от их вредной привычки можно избавиться так быстро и так легко. В реальности, лечение алкогольной зависимости - длительный и довольно сложный процесс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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