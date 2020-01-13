Для защиты от слепоты женщине нужна мужская кровь
Долгое время эта женщина зависела от переливаний мужской сыворотки для борьбы с синдромом Шегрена. Теперь ей стало не хватать этой живительной жидкости.
39-летняя Джо Даниэлс из английского Бристоля может полностью ослепнуть, если ей не будет хватать донорской мужской крови. Она нужна ей для лечения синдрома Шегрена - аутоиммунного воспалительного заболевания, проявляющегося поражением экзокринных желез — слезных, слюнных, сальных, потовых и пищеварительных. Дипломированному психологу требуется специальная сыворотка для глаз, которая делается на основе мужской крови. Без этого компонента Джо не сможет наблюдать за тем, как растет ее маленькая дочь. Синдром вызывает постоянную сухость глаз, рождает болезненные язвы и ороговения, которые могут приводить к повреждению сетчатки.
Сыворотку можно готовить только на основе мужской крови, поскольку она гораздо более богата плазмой и тромбоцитами. Но статистика показывает, что количество мужчин-доноров в Англии неуклонно снижается в последние годы. К примеру, только за 5 последних лет оно сократилось на 24,8%, хотя число доноров-женщин за этот же период упало только на 6%. Глазная сыворотка из мужской крови понадобилась женщине некоторое время назад, когда ее зрение начало очень быстро ухудшаться. Вначале отмечался зуд глаз, потом картинка потеряла четкость и стала очень быстро ухудшаться.
Всего за четыре недели из нормального ее зрение стало очень плохим. Обычно таких пациентов лечат препаратами на основе искусственных слез, но Джо они не помогают. На поверхности сетчатки у нее начали появляться язвочки, что является редким и наиболее опасным осложнением синдрома. Последней попыткой спасти зрение женщины, которая сработала, и стала сыворотка на основе мужской крови. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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