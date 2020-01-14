В Ростове-на-Дону мальчика, лишившегося глаза, не признают инвалидом
Ребенок в раннем детстве перенес сложнейшую онкологическую операцию на сетчатке.
Родители девятилетнего Савелия Торяника из Ростова-на-Дону долгое время пытаются восстановить справедливость и вернуть инвалидность своему сыну, лишившемуся глаза в малолетнем возрасте. Информация об этом появилась на официальном сайте следственного комитета РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить прозвучавшую в эфире одного из федеральных каналов информацию о том, что лишившемуся глаза после болезни мальчику в Ростовской области отказывают в восстановлении статуса инвалида.
В полтора года у малыша врачи выявили рак сетчатки глаза. Савелий перенес сложнейшую операцию, медикам буквально удалось «отбить» ребенка у онкологии. Мастерство медиков и дальнейшая реабилитация позволили достичь стойкой ремиссии. Однако, как только мальчику стало лучше, с него сняли инвалидность. При этом один глаз у Савелия отсутствует и необходим дорогостоящий протез.
Родители юного ростовчанина, который лишился глаза вследствие заболевания, требуют восстановления статуса инвалида для своего ребенка, который был снят после очередной экспертизы. "По данным, озвученным в СМИ, родители должны тратить собственные средства на протез глаза", - подчеркнули в СК.
Ранее сообщалось, что за последние пару лет в Ростове-на-Дону количество выявленных случаев ВИЧ увеличилось вдвое. Сообщение об этом появилось на сайте областного центра. Согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, до 2018 года в Ростове выявляли около 250 случаев в год, в 2018 году были обнаружены 550 новых заболевших, а за 11 месяцев 2019 года выявили более 470 случаев.
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