В Таганроге у детей диагностирована внебольничная пневмония

В Таганроге у детей диагностирована внебольничная пневмония

Заболевание выявлено в четырех образовательных учреждениях города.

За минувшую неделю случаи внебольничной пневмонии зарегистрированы в четырех образовательных учреждениях Таганрога.

В территориальном отделе Роспотребнадзора сообщили, в период с 7 по 13 января случаи заболевания выявлены в одной школе и трёх детских садах.

Пневмония была диагностирована у трёх детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещавших дошкольные учреждения, и одного школьника.

Всего 7-13 января в городе выявлено 17 случаев заболевания. Этот показатель на 10 меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

12 заболевшим потребовалась госпитализация. Сейчас их состояние расценивается как среднетяжёлое.
С начала 2020 года в Таганроге зарегистрировано 55 случаев внебольничной пневмонии, за аналогичный период прошлого года — 44.


Пневмония относится к числу наиболее распространенных острых заболеваний, это - группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации.

Внебольничная пневмония (синонимы: домашняя, амбулаторная) - это острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами инфекции нижних дыхательных путей (температура, кашель, боли в груди, одышка) и "свежими" очагово-инфильтративными изменениями в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы.

В конце прошлого года в южном городе выявлялось по 43 случая внебольничной пневмонии за неделю, это было на 21 случай больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.
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В Таганроге у детей диагностирована внебольничная пневмония