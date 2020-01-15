Возраст не отражает здоровье. Почему можно быть молодым и больным?

«Обычно здоровье и предполагаемая продолжительность жизни человека оцениваются в зависимости от заболеваний, таких как сахарный диабет, остеопороз или рак. Однако на каждого эти заболевания и их лечение влияют по-разному, в зависимости от общего состояния здоровья, генетики и образа жизни. От этих различий зависит уникальный жизненный путь, из-за которого трудно предсказать проекцию продолжительности жизни», - констатировали исследователи.

кровяное давление,

уровень холестерина в крови,

частоту сердцебиения,

индекс массы тела (ИМТ),

функцию легких,

массу костей,

мышечную силу.

Употреблять пищу, содержащую разнообразные питательные вещества.

Избегать обезвоживания. Тело на 60 процентов состоит из воды, питье достаточного количества жидкости уменьшает нагрузку на клетки и служит превентивной мерой для замедления старения.

Поддерживать физическую активность. Люди, которые тренируются последовательно и часто в возрасте от 40 до 65 лет, могут влиять на длину своих теломеров и, следовательно, на биологический возраст.