Возраст не отражает здоровье. Почему можно быть молодым и больным?
Хотя именно возраст является значительным фактором общего состояния здоровья, он все же не единственный, а иногда и не самый важный. Поэтому кто-то обзаводится потомством в возрасте, считающимся пожилым, а кто-то умирает еще молодым.
Возраст - не самый лучший отражатель здоровья, об этом говорят исследователи, изучающие различия между биологическим и хронологическим возрастом. Некоторые люди в 70 лет участвуют в соревнованиях по бодибилдингу, а некоторые имеют болезни сердца и суставы, изувеченные артритом, уже к 40 годам.
Ученые из Университета Чикаго выступали с мнением о том, что хронологический возраст не играет принципиально важной роли при учете различий в состоянии здоровья и благополучии пожилых людей. Они заявили об этом, проанализировав состояние 3000 человек в возрасте от 57 до 85 лет, за которыми наблюдали в течение пяти лет.
«Обычно здоровье и предполагаемая продолжительность жизни человека оцениваются в зависимости от заболеваний, таких как сахарный диабет, остеопороз или рак. Однако на каждого эти заболевания и их лечение влияют по-разному, в зависимости от общего состояния здоровья, генетики и образа жизни. От этих различий зависит уникальный жизненный путь, из-за которого трудно предсказать проекцию продолжительности жизни», - констатировали исследователи.
Что значит – здоровый человек? Данные, получаемые учеными в последнее время, заставляют думать, что сама концепция здоровья и представление о здоровых людях должны быть переосмыслены заново. К примеру, исследование Университета Чикаго показало, что среди добровольцев самыми здоровыми людьми, оказались те, кто имел избыточный вес и более высокое кровяное давление. В свою очередь люди, чье здоровье было оценено в средний балл, не имели лишнего веса, болезней сердца или диабета, - однако при этом страдали от менее значительных медицинских проблем, анемии. Их риск преждевременной смерти в результате оказался более высоким.
По мнению ученых, это говорит о том, что состояние здоровья может зависеть не столько от заболеваний, сколько от условий жизни, реагирования на проблемы со здоровьем и их последующего лечения. Данный принцип может объяснить, почему могут оставаться крепкими, бодрыми и активными люди очень зрелого возраста.
Биологические маркеры. Исследователи говорят, что оценка биомаркеров является более точным методом определения возраста человека, чем хронология в паспорте. В частности, такими маркерами они считают следующие параметры:
- кровяное давление,
- уровень холестерина в крови,
- частоту сердцебиения,
- индекс массы тела (ИМТ),
- функцию легких,
- массу костей,
- мышечную силу.
Теломеры. Теломеры – это «наконечники» нитей ДНК, защищающие их так же, как пластмассовые части на концах шнурков. Теломеры защищают важную информацию в нитях ДНК, однако они не являются неизменными, а становятся все короче и короче, пока, наконец, не сократятся настолько, что клетки перестанут функционировать должным образом. Величина теломеров – один из самых точных отражателей продолжительности жизни. Известно, что несколько факторов могут влиять на длину и изменения в теломерах, - это стресс, социальная поддержка, питание, физические упражнения. Но более важную роль в общем состоянии и биологических маркерах возраста играет генетика.
3 совета ученых для сопротивления старению:
- Употреблять пищу, содержащую разнообразные питательные вещества.
- Избегать обезвоживания. Тело на 60 процентов состоит из воды, питье достаточного количества жидкости уменьшает нагрузку на клетки и служит превентивной мерой для замедления старения.
- Поддерживать физическую активность. Люди, которые тренируются последовательно и часто в возрасте от 40 до 65 лет, могут влиять на длину своих теломеров и, следовательно, на биологический возраст.
Оставить комментарий