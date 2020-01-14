В Нижегородской области изобрели уникальную коляску для паралимпийцев

– У существующих аналогов эффективный рабочий ход составляет порядка 50 %, а у новой модели он достигает почти 100%, что позволяет задействовать мышцы максимально. За счет этого скорость коляски по улицам достигает порядка 30-40 км/ч, для спортивных моделей – еще выше,

– Новая нижегородская разработка – безмоторная коляска для лиц с ограниченными возможностями здоровья – может применяться не только в быту и в медицине, но и в паралимпийском массовом и профессиональном спорте. Она уникальна тем, что по скорости не уступает аналогам, а ее спортивный вариант будет намного быстрее. Ее применение поможет нашим паралимпийцам улучшить свои результаты на соревнованиях.

– В регионе растет число полезных проектов, которые помогают повышать качество доступной среды в регионе. В этом году в области появился Проектный офис доступной среды, там работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их собственная реальность. В настоящее время такие эксперты, например, совместно с Яндексом участвуют в работе по запуску такси, доступного для инвалидов-колясочников,