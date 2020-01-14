В Нижегородской области изобрели уникальную коляску для паралимпийцев
У тех моделей инвалидных колясок, которые в ходу на сегодняшний день, в том числе колясок спортивных, есть целый ряд недостатков: малая скорость и невозможность использования в качестве транспортного средства в условиях уличного движения.
Именно в этом уверен автор изобретения, уникальной безмоторной коляски для паралимпийских спортсменов, нижегородец Илья Чихалин:
– У существующих аналогов эффективный рабочий ход составляет порядка 50 %, а у новой модели он достигает почти 100%, что позволяет задействовать мышцы максимально. За счет этого скорость коляски по улицам достигает порядка 30-40 км/ч, для спортивных моделей – еще выше,
– считает изобретатель.
Новая же коляска позволит с комфортом совершать практически любые поездки. Прежде всего там, где движение на улицах не столь интенсивное и при этом не нужно делать большого количеств пересадок в общественный транспорт или автомобиль:
– Новая нижегородская разработка – безмоторная коляска для лиц с ограниченными возможностями здоровья – может применяться не только в быту и в медицине, но и в паралимпийском массовом и профессиональном спорте. Она уникальна тем, что по скорости не уступает аналогам, а ее спортивный вариант будет намного быстрее. Ее применение поможет нашим паралимпийцам улучшить свои результаты на соревнованиях.
– говорит Илья Чихалин.
В свою очередь нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что лишь за 2019 год в Нижегородской области начали работать порядка 200 новых проектов, осуществление которых позволило нижегородцам получить около тысячи дополнительных социальных услуг:
– В регионе растет число полезных проектов, которые помогают повышать качество доступной среды в регионе. В этом году в области появился Проектный офис доступной среды, там работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их собственная реальность. В настоящее время такие эксперты, например, совместно с Яндексом участвуют в работе по запуску такси, доступного для инвалидов-колясочников,
– сказал глава нижегородского региона.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как глава Нижегородской области показал федеральному министру «киберсердце», одежду-тренер, экзоскелет и другие нижегородские изобретения и разработки.
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