Новый приказ Минтруда о назначении инвалидности может только осложнить жизнь тяжелобольных детей
Вступивший в силу нормативный акт, скорее всего, нисколько не упростит процедуру получения статуса инвалида.
Российские чиновники, доложившие президенту РФ о вопиющих фактах фиктивной инвалидности, благодаря чему из бюджета утекают миллиарды, могут праздновать победу – с начала нынешнего года в силу вступает новый законодательный акт, регламентирующих присвоение этого отнюдь не почетного статуса. По замыслу изменения ужесточают критерии признания человека инвалидом и создают надежный барьер от желающих паразитировать на "инвалидных" пенсиях и выплатах.
Предполагается, что новый закон пойдет на пользу и самим инвалидам. В частности детям, имеющие серьезные отклонения в здоровье. Так ли это на самом деле? «Российская газета» изучила вопрос и вынесла свое экспертное мнение.
По мнению издания, дающий поле для откровенного беспредела при экспертизе тяжелобольных граждан приказ Минтруда 1024, утративший силу с 1 января 2020 года, действительно был одним из наиболее неудачных ведомственных нормативных актов в новейшей российской истории. Он порождал чудовищную несправедливость и, как следствие, приводил к росту социальной напряженности в обществе. И вот, появилась некоторая надежда, что новые нормы, хотя бы по отношению к детям, позволят устанавливать инвалидность по диагнозу или их совокупности.
Новый приказ Минтруда от 27 августа 2019 года N585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ", вступивший в силу с нового года, отчасти обещает применение более гуманных требований к установлению детям инвалидности. В частности, детей выделили в отдельную категорию и, на первый взгляд, упростили процедуру получения инвалидности. Однако многое принципиально перекочевало из прежних норм: те же пресловутые функциональные нарушения и те же 40 процентов остались в приоритете.
Таким образом, все снова упирается в порядочность и профессионализм специалистов МСЭ. Захотят и смогут ли они объективно определять проценты огр По тяжким диагнозам получить инвалидность по-прежнему никто не сможет, даже дети. Одно должно, наверное, радовать: функциональные нарушения (коды) указаны в соответствии с международным классификатором. И поскольку новый приказ призван упростить условия получения статуса инвалида для больных детей, то все ранее принятые решения о лишении этого статуса должны быть пересмотрены, а нарушенные права людей восстановлены.
На днях скандал прогремел в Ростовской области, где с мальчика, лишившегося из-за болезни глаза, сняли инвалидность. Разобраться с ситуацией своим подчиненным уже поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ранее пресс-служба Минтруда обнародовала данные о том, что в России за 2019 год произошло увеличение числа детей-инвалидов – рост составил 19 тысяч случаев.
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