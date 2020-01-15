Президентские гранты помогают серьезно больным юным нижегородцам

– Тренинги позволяют детям с инвалидностью самим сделать самое главное открытие: счастье – это вовсе не то, что с нами случается. Это не результат счастливой случайности или везения. Оно зависит не от происходящих событий, а от нашей их интерпретации. Поэтому люди могут сами влиять на качество своей жизни.

Жизнь человека не застрахована от трагических событий. Но сами по себе удары судьбы не лишают человека возможности быть счастливым. Будет человек раздавлен неудачей или сможет по-прежнему наслаждаться жизнью, зависит только от его внутреннего отношения к происходящему,

В минувшем, 2019 году помощь от Фонда президентских грантов, который находится под патронатом Владимира Путина, получили 70 некоммерческих организаций (НКО) из нижегородскго региона. В общей сложности нижегородские некоммерческие организации получили в течение года порядка 120 млн рублей, в том числе – на помощь детям с особенностями развития, людям с ограниченными возможностями здоровья, больным серьезными, в том числе хроническими заболеваниями наподобие диабета.Некоторые из реализуемых на средства президентских грантов программ, например, – программа «Будущее в твоих руках», помогают серьезно больным людям, подросткам, фактически – детям, – не упасть в омут отчаяния, обрести уверенность в собственных силах, остаться часть общества, которое, как им казалось, они готовы были покинуть уже навсегда.Психологические тренинги, которые превращают хмурых, раздавленных собственным диагнозом – лейкемия, онкология, сахарный диабет, церебральный паралич, – подростков в жизнеражостных друзей по отношению друг к другу и к самим себе, проводятся не только с ними, но и с их родителями. Взрослым нужно тоже помочь и справиться с психологической нагрузкой, и научиться помогать собственным детям.– говорит глава «Школы счастья» Екатерина Лезова, автор почти сотни уникальных тренинговых программ для детей иродителей, которые она создает почти полтора десятка лет.Главное, считают специалисты, – изменить отношение к самом себе, а затем – и к окружающему миру. Сделать это сложно, но можно. Изменив собственное мышление, говорят психологи, получаешь шанс стать по-настоящему счастливым.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы готовят социальные проекты на получение грантов от Владимира Путина.