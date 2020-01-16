9 правил, как правильно для здоровья окунаться в купели

В ночь с 18 на 19 января по всей стране откроют священные купели. Православные окунутся в эти проруби, чтобы очистить и смыть грехи. Но как сделать это безопасно для здоровья? Расскажем в материале.

Проверьте своё здоровье





В купели не стоит окунаться тем, у кого есть противопоказания. И это будет наше первое правило. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, воспаления внутренних органов, заболевания носоглотки, простуда или грипп, то лучше смывать грехи с себя каким-то другим способом. В любом случае перед купелью лучше получить консультацию врача, даже если вам кажется, что вы полностью здоровы.





Купайтесь в разрешённых местах





Разрешённые и специально оборудованные купели подготовлены в соответствие со всеми нормами безопасности. К тому же рядом с ними всегда дежурит скорая помощь и спасатели. Ради своего же здоровья не стоит купаться в необустроенных и самостоятельно прорубленных купелях.





Не пейте





Алкоголь при окунании в купель находится под запретом. Даже малая доза может навредить здоровью. Это может обернуться проблемами для здоровья, так как после купания в купели в пьяном виде может возникнуть переохлаждение и серьезные заболевания.





Возьмите тёплые вещи





Ни в коем случае в купель нельзя ехать налегке. Понятно, что окунаться в купель вы будете в купальном костюме или сорочке, но лучше запастись вещами на тот момент, когда вы уже выйдете из неё. Плед, сухая тёплая одежда, обувь или шерстяные носки. Неплохо будет захватить с собой термос с горячим чаем.





Разогрейтесь перед купелью





Перед тем, как окунуться в купель, нужно сделать небольшую разминку. Обычно перед купелью стоят очереди, а окунаться внутрь не стоит замерзшим. Так что сделайте гимнастику, попрыгайте или побегайте на месте. Но не переусердствуйте. Тело должно быть слегка разогретым.





Не ныряйте вперёд головой





Крещенское купание представляет собой православную традицию, а не спортивные соревнования. Не надо нырять вперёд головой. Из-за этого сосуды головного мозга сузятся, из-за чего можно потерять сознание.





Не пейте воду из купели





В купель погружаются разные люди. Из соображений гигиены и сохранения здоровья лучше набирать святую воду из купели до того, как вы в неё окунётесь, а лучше вообще получить в церкви.





Не задерживайтесь в купели надолго





Ледяная вода может привести к непоправимым последствиям. Она обжигает кожу, а после нескольких секунд кажется, что тело уже согрелось, так как привыкло к температуре. Поэтому некоторые задерживаются подольше в купели. Но это не правильно. Больше минуты в такой воде быть не стоит. Иначе можно заработать переохлаждение и заболеть.





После купели надо согреться





Обязательно после выхода из купели согрейтесь. Вылезать из воды стоит поэнергичнее, побыстрее. К тому же лучше не браться за поручни голыми руками, а повесить на них сухое полотенце. Затем разотритесь им, выпейте чай, переоденьтесь и высушите голову. Не стоит задерживаться у купели в полуголом виде ради фотографий – здоровье превыше всего.