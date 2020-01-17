В одно и то же время. Как правильно измерять артериальное давление?
Если вы измеряете артериальное давление самостоятельно, всегда проводите измерение в одно и то же время суток. Купив тонометр, в первый раз измерьте им давление в аптеке под контролем провизора или с врачом.
Наше кровяное давление является важнейшим показателем работы организма и состояния здоровья. В возрасте после 40 лет измерять давление необходимо периодически, независимо от самочувствия. Если у человека развивается гипертония, долгое время он может этого совершенно не ощущать. Привычка измерять давление может помочь своевременно установить проблему и принять необходимые меры.
Как проще? Самый простой способ отслеживать свое артериальное давление - приобрести собственное домашнее устройство. Но что важно: прежде чем использовать домашний тонометр регулярно, следует обратиться к врачу или в аптеку и там под контролем специалистов определить артериальное давление. Ваше измеренное значение в домашних условиях впоследствии не должно отклоняться от установленных значений более чем на десять пунктов. К примеру, у врача было установлено, что ваше систолическое давление - 130. В домашних условиях его максимальными значениями могут быть 140 или 120. Если показатели увеличиваются как в «плюс», так и в «минус», необходимо обратиться к врачу.
6 правил, которым нужно следовать при домашнем измерении давления
- Давление всегда нужно измерять в одно и то же время суток. В идеале, утром вскоре после пробуждения, натощак, без выкуривания сигареты.
- Если вы не можете или не хотите проводить измерения утром, вам следует подождать не менее получаса после еды, прежде чем начинать измерять артериальное давление.
- При уже имеющемся высоком давлении измерение нужно проводить до приема лекарства, а, кроме того, измерять давление следует не только утром, но и вечером.
- Измерять давление нужно в расслабленном состоянии. Перед этим нужно хотя бы пять минут провести в комфортной обстановке, чтобы успокоиться.
- Сядьте на стул и поставьте на пол ноги рядом. Когда ноги скрещены, мышцы напрягаются, и это повышает кровяное давление.
- Между манжетой тонометра и кожей ничего не должно быть, рукава допускаются только из очень тонкой ткани. Манжета должна плотно прилегать к руке, но не должна ее обхватывать слишком плотно. Важно, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Измерительный прибор лучше держать на той же высоте, что и ваша грудь.
- Гипотония: 105 на 60 и менее.
- Оптимальное давление: 120 на 80 и чуть ниже.
- Нормальное: 130 на 90.
- Высокая норма: систолическое давление от 130 до 139; диастолическое от 85 до 89.
- 1 класс гипертонии: систолическое давление от 140 до 159, диастолическое от 90 до 99.
- 2 класс гипертонии: систолическое давление от 160 до 179, диастолическое от 100 до 109.
- 3 класс гипертонии: более чем 180 на 110.
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