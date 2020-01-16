Ростовская область мужественно противостоит простуде, но сдает позиции перед гриппом
Количество заболевших в регионе значительно меньше эпидемиологического порога.
За вторую неделю наступившего 2020 года в Ростовской области заболели ОРВИ более 7,2 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора.
За период с 6 по 12 января этого года на Дону было зарегистрировано более 7,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
«Что ниже утвержденного эпидемического порога на 50,9 %, и также ниже толерантных уровней среди всех возрастных групп 0 — 2 года, 3 — 6 лет, 7 - 14 лет, 15 лет и старше, показатель заболеваемости в сравнении с первой неделей по совокупному населению был выше на 24,7 %», - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.
В южной столице показатель заболеваемости также находится ниже эпидемического порога. В Ростове за прошлую неделю было зарегистрировано более 3,2 тысяч случаев (на 36,9 % ниже эпидемического порога).
При этом, как сообщили в управлении, число госпитализированных ростовчан с диагнозом грипп и ОРВИ в сравнении с первой неделей 2020 года увеличилось в 2,3 раза. На второй неделе этого года вирус гриппа В был определен у трёх человек.
Количество зарегистрированных простудных заболеваний пока не уменьшается, грипп не сдает позиции и вероятность заразиться (если вы еще не переболели) достаточно высока. Особенно усугубляется ситуация холодами, нагрянувшими в Россию. И если жители регионов привыкли к морозным зимам и адаптировались к холодной температуре, то столичные жители, избалованные теплой зимой, рискуют получить с непривычки переохлаждение.
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