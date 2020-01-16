Бессонные ночи приближают старческое слабоумие
Пожилые люди, которые имеют проблемы с погружением в сон, на 25% чаще сталкиваются со старческим слабоумием. К такому выводу пришли ученые из Университета Циндао в Китае на основе масштабного метаанализа.
Китайские ученые проанализировали 51 исследование, касавшееся связей между сном и здоровьем мозга. Метаанализ показал, что люди, имеющие проблемы с погружением в сон, обладают повышенным риском развития когнитивных нарушений или старческого слабоумия, по сравнению с их ровесниками, который хорошо спят. В ходе метаанализа исследовались материалы, изучавшие здоровье людей среднего и старшего возраста из Северной Америки, Европы и Восточной Азии. За всеми наблюдали не менее нескольких лет, чтобы проследить за связью между качеством сна и здоровьем мозга.
Наука и ранее приходила к выводу о том, что сон имеет определяющее значение для целого ряда показателей нашего здоровья, включая и мозг. И вот теперь получено новое подтверждение того, что жертвы бессонницы на 27% чаще сталкиваются с когнитивными проблемами. А люди, которые получают регулярно неадекватное количество сна, на 25% чаще заболевают старческим слабоумием. Неадекватным его делает слишком долгое время, которое человек ворочается в постели, не в силах погрузиться в сон. Результаты данного исследования публикует журнал Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry.
Выводы исследования позволяют предположить, что если люди будут предпринимать необходимые меры для повышения качества сна, то это даст определенную защиту от деменции. Проблемы со сном могут вызывать воспаления тканей в центральной нервной системе, включая головной и спинной мозг. Также бессонница приводит к возникновению или усилению течения так называемой церебральной гипоксии или снижения притока кислорода к мозгу. Наконец, из-за проблем с погружением в сон мозг менее эффективно избавляется от продуктов отходов своей жизнедеятельности, что приводит к утрате большего количества клеток мозга или атрофии в ключевых его зонах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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