Клубы худеющих должны предупреждать участников о риске рака
Так называемые диетические клубы, объединяющие желающих похудеть, должны предупреждать своих участников о риске смерти от рака. Этот риск появится, если люди будут следовать курсу на потерю всего 250 г веса еженедельно, как полагают эксперты.
На Западе очень популярны так называемые диетические клубы или объединения людей, желающих похудеть. Их члены совместно борются с лишним весом с помощью различных программ, они проходят через групповые встречи и делятся успехами. И вот теперь один из известнейших экспертов в области диетологии Стив Миллер (Steve Miller) из Великобритании заявил, что подобного рода клубы должны предупреждать своих членов об угрозе смерти от рака, если те будут худеть слишком рутинно.
Так, большинство клубов считает вполне оптимальной потерю 400г лишнего веса еженедельно или ещё меньше. Таким образом желающих похудеть настраивают на длительные результаты и многомесячную, если не многолетнюю борьбу с лишним весом. Стив Миллер полагает, что этот темп является слишком медленным, и людей нужно побуждать действовать более радикально. А из-за этого их необходимо соответствующим образом мотивировать. Известно, что ожирение провоцирует рак и другие угрожающие жизни болезни вроде сердечно-сосудистых недомоганий и диабета второго типа. Именно поэтому членам клуба нужно говорить, что если они будут худеть медленно, то смогут умереть от рака прежде, чем добиться желаемых результатов.
С мнением эксперта согласны и другие профессионалы в области диетологии. Они утверждают, что такие диетические клубы, как Slimming world, должны пересмотреть свои нормативы. Впрочем, дело может касаться нехватки эмоциональной поддержки для членов клуба. По мнению психологов,худеющие в таких клубах могут выходить оттуда еще толще, чем при поступлении. А все потому, что им изначально не сообщают о том, что они страдают от переедания. И дело здесь не в том, что эти слова будут жестокими. Жестокость или реализм нужны для того, чтобы достичь добрых целей, это честность перед самими собой и признание реальности. А реальность такова, что полные люди очень часто умирают из-за своего веса. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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